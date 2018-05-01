Баланс недели: последствия блокады, МВФ возвращается и миллиарды на дороги

Официальная торговая блокада зоны АТО, введенная на прошлой неделе указом президента согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, вынудила украинское руководство серьезно скорректировать свои планы. Ведь временное прекращение перемещения грузов через линию разграничения заработало в ответ на захват боевиками украинских предприятий, которые оцениваются в 2 млрд долл. И, что еще более важно, «национализированные» боевиками активы являлись важной составляющей энергетического и металлургического комплексов Украины.

Блокада поставила под сомнение макроэкономическое прогнозы, на которых базировались не только планы правительства, но и сотрудничество с международными кредиторами.

«Вследствие блокады Украина потеряла влияние на собственные территории. В то же время, нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету», - констатировал президент Петр Порошенко.

Он также подчеркнул, что предприятия на оккупированной территории Донбасса были не только захвачены, но еще и разграблены.

С учетом новых экономических реалий Национальный банк, Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство финансов были вынуждены начать пересмотр макропрогнозов.

А пока министерства подсчитывают последствия блокады, Нацбанк уже определился с цифрами.

По расчетам регулятора, блокада будет стоит Украине 0,9% ВВП экономического роста в 2017 году, прогноз по которому снижен до 1,9% ВВП. При этом непосредственно негативное влияние блокады Нацбанк оценил в 1,3% ВВП, однако аналитики НБУ надеются на компенсацию 0,4% роста ВВП за счет благоприятной конъюнктуры на мировых рынках. Кроме того, блокада в текущем году выльется для Украины в дополнительные 800 млн долл. дефицита платежного баланса, а также в 500 млн долл. золотовалютных резервов.

При этом НБУ повысил прогноз роста ВВП в 2018 году до 3,2% с 3%, ухудшив в то же время прогнозы дефицита платежного баланса и объема золотовалютных резервов.

По мнению главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, решение украинских властей официально прекратить торговлю с оккупированными территориями снижает вероятность восстановления экономических связей, как это ранее было заложено в прогнозы по программе сотрудничества с МВФ.

Эксперт отметила, что остановка торговли с ОРДЛО может снизить реальный ВВП примерно на 1% и повысить дефицит текущего счета на 1,7% ВВП, вследствие потери выручки от экспорта стали и роста импорта угля.

По словам источника в Кабинете министров, украинские энергогенерирующие и металлургические активы, которые были связаны с захваченными предприятиями единым производственным циклом, ощутят значительные негативные последствия блокады, однако смогут быстро справиться с диверсификацией поставок.

«Единственная проблема - это логистика, украинская инфраструктура в случае диверсификации поставок этими предприятиями окажется на грани перегруженности», - отметил источник.

По его словам, блокада также окажет негативное влияние на курс гривни. Если в меморандуме с МВФ средневзвешенный курс гривни в 2017 году составляет 27,2 грн долл., то, по оценкам правительства, остановка торговли приведет к снижению курса еще на 70 копеек - до 27,9 грн долл.

Но это прогнозы, а блокада уже успела отразиться на украинском промышленном производстве - снижение его темпов в феврале 2017 года в годовом выражении, по сравнению с февралем 2016 года, составило 4,6% после роста на 5,6% месяцем ранее.

Таким образом, цикл роста промпроизводства на протяжении почти года прервался вследствие новых экономических реалий, компенсировать негативное влияние которых будет довольно сложно.

Экономическая сверка: МВФ ждет новых прогнозов

После исчезновения из повестки заседания 20 марта Совета директоров Международного валютного фонда вопроса о выделении Украине очередного транша в размере 1 млрд долл. в информационном пространстве сразу появились сообщения о возможных причинах переноса решения МВФ на неопределенный срок - от проблем с назначением аудитора Национального антикоррупционного бюро до неудовлетворенности Фонда расследованием в отношении отстраненного от работы главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Министерство финансов поспешило заявить, что причиной переноса является необходимость оценить влияние торговой блокады на экономику Украины, ведь меморандум о сотрудничестве с МВФ базировался на определенных цифрах, которые в новых обстоятельствах необходимо корректировать.

«У нас состоятся интенсивные переговоры (с МВФ) министра финансов, председателя Национального банка, премьер-министра, и я буду в этом участвовать, для того, чтобы исправить те результаты, которые были вызваны абсолютно безответственным поведением украинских политиканов. Еще раз подчеркиваю - причиной отсрочки стали последствия блокады», - заявил Порошенко.

По информации источника в правительстве, переговоры были проведены 20 марта, и стороны пришли к необходимости согласования в ближайшие дни новых показателей динамики украинской экономики.

«Мы сразу представили консервативный прогноз, чтобы вопросов (у МВФ) не возникало. Берем пессимистический сценарий, что экономические связи с оккупированным регионом не восстановятся», - отметил источник.

22 марта министр финансов Александр Данилюк сообщил, что до конца дня согласование новых цифр с МВФ будет завершено.

«Сегодня мы уже поставим точку в этом вопросе, и дальше это уже будет решение МВФ, когда назначить борд (заседание Совета директоров Фонда)», - сказал министр.

Между тем, на очередном брифинге МВФ в Вашингтоне 23 марта глава коммуникационного департамента Фонда Джерри Райс не назвал конкретную причину переноса заседания Совета директоров по украинскому вопросу, ограничившись расплывчатой формулировкой «в связи с последними событиями в стране».

«Мы ожидаем, что вскоре новая дата заседания Совета директоров будет назначена. Те, кто давно следит за работой Фонда, знают, что в переносе нет ничего необычного», - отметил Райс.

При этом он подчеркнул, что не обладает информацией о возможном пересмотре размера и условий выделения очередного транша.

Тем временем, 23 марта в Украине начала работу очередная техническая миссия МВФ.

«Мы вместе работаем над запуском среднесрочной реформы ГФС, которая является одним из ключевых приоритетов Минфина и очень важна для улучшения системы администрирования налогов», - сообщили в Министерстве финансов.

Таким образом, уходящая неделя была наводнена сообщениями о скором возобновлении сотрудничества с Фондом, но конкретика так и не появилась.

А пока нынешние члены правительства пытаются уладить все технические детали для получения транша, изначальные переговорщики идут на повышение - экс-министр финансов Украины Наталья Яресько, в каденцию которой обновленная программа расширенного финансирования МВФ была запущена, займет пост директора Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико, где будет заниматься реструктуризацией долга страны в 70 млрд долл., а также обеспечением сбалансированности бюджета. Похоже, наших специалистов начинают ценить за рубежом. Остается лишь вопрос - начнут ли их ценить в Украине.

Сезон дорожных ремонтов: от стабильности до покращення

Украинские дороги традиционно растаяли вместе со снегом под первыми лучами весеннего солнца. На заседании Кабинета министров в минувшую среду глава правительства Владимир Гройсман даже продемонстрировал видеоподборку состояния отдельных дорог, больше похожих на полосы препятствий, и заявил об увеличении финансирования дорожной инфраструктуры в три раза по сравнению с 2016 годом.

«Мы сможем выделить около 30 млрд грн… Это в три раза больше, чем в прошлом году», - сказал премьер.

По его словам, планы правительства предусматривают восстановление украинских дорог, 95% которых находятся в неудовлетворительном состоянии, в течение 5-7 лет.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян обрисовал более приближенную перспективу - основные ремонтные работы на автомобильных трассах Украины дорожники начнут в конце марта – начале апреля.

«Большинство дорог, которые были капитально отремонтированы в прошлом году, выдержали зиму. У них есть гарантия от 5 до 10 лет в зависимости от типа ремонта. Я надеюсь, что у нас не будет проблем с дорогами, которые будут строиться», - отметил Омелян, добавив, что с начала года дорожники ликвидировали ямы на 6 тыс. км дорог.

В свою очередь, глава «Укравтодора» Славомир Новак заявил о планах реализовать в 2017 году 268 проектов на 18 млрд грн, не преминув отметить, что ежегодная потребность автодорог в финансировании составляет порядка 60 млрд грн.

Также Новак сообщил и о планах по запуску первых проектов концессионных дорог, которые будут строиться на основе государственно-частного партнерства.

Со своей стороны Омелян сообщил, что Мининфраструктуры внедряет системы контроля качества ремонта и строительства дорожной инфраструктуры.

«Для контроля качества были внедрены системы контроля качества COST, которая дает оценку по всем направлениям работ на дорогах. Также мы запустили систему FIDIC в пилотном режиме, и она заработает синхронно вместе с дорожным фондом и децентрализацией «Укравтодора» с 1 января 2018 года», - сказал министр.

Кстати, на фоне постоянных запросов о дополнительном финансировании от руководства «Укравтодора» и Мининфраструктуры на уходящей неделе СБУ сообщило о подозрении чиновников «Киевавтодора» в хищении 300 млн грн, а относительно Государственной аудиторской службы - в неэффективных управленческих решениях ряда облавтодоров, которые привели к утрате доходов в размере 270 млн грн.

Вопрос о том, что проще - использовать средства эффективно, либо попросить еще денег из бюджета - остается риторическим.

Следующая неделя может быть богатой на экономические события - внимание будет приковано к динамике сотрудничества Украины и МВФ, а Министерство экономического развития и торговли представит экспортную стратегию страны - долгожданный документ, который определит основные направления развития отечественной внешней торговли на ближайшие годы.

Максим Шевченко