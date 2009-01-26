Завтра столичные больницы могут отключить от водоснабжения

Столичная прокуратура обещает принять максимум мер, используя возложенные на нее полномочия, в случае, если во вторник будет отключено водоснабжение в киевских больницах.

Об этом УНИАН заявил прокурор г. Киева Евгений Блаживский.

По его словам, такие действия «это является прямым нарушением закона. Нельзя отключать от водоснабжения учреждения здравоохранения».

При этом он выразил уверенность, что таких действий со стороны соответствующих структур не будет.

Е.Блаживский также напомнил, что в конце прошлой недели Киевская прокуратура официально уже предупредила «Киевэнерго» и водоканал о том, что отключать учреждения здравоохранения законом категорически запрещено.

В то же время, как стало известно УНИАН, в отдельных столичных больницах врачи обеспокоены из-за возможности отключения водоснабжения и советуют родственникам больных запасаться водой.

Как сообщал УНИАН, 22 января «Киевэнерго» заявило о начале отключение крупнейших должников за тепловую и электрическую энергию.

23 января энергетическая компания также официально предупредила руководство ОАО АК «Киевводоконал» о прекращении электроснабжения с 10.00 27 января.

По данным “Киевэнерго”, долг ОАО "АК "Киевводоканалу" на конец 2008 года составил 412, 392 млн. грн. За первые недели нового года компанией употреблено электроэнергии на общую сумму 19 млн. грн., при этом уплачено всего 1 млн. грн., что составляет 5%.