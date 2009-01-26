В 2008г. прибыль McDonald`s увеличилась на 80%

Чистая прибыль американской сети закусочных McDonald`s в 2008 году выросла на 80% по сравнению с 2007 годом и достигла 4,3 млрд. долл. (3,76 доллара в пересчете на одну обыкновенную акцию), говорится в отчете, опубликованном в понедельник на сайте компании. В 2007 года базирующаяся в Оук-Бруке (штат Иллинойс) компания заработала 2,4 миллиарда долларов (1,98 доллара на акцию). Выручка сети выросла на 3% - с 22,8 миллиардов долларов в 2007 году до 23,5 миллиарда долларов в 2008 году.

Чистая прибыль McDonald`s в четвертом квартале 2008 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда у компании были налоговые льготы, которые помогли ей улучшить финансовые результаты. За последние три месяца 2008 года компания заработала 985,3 миллиона долларов (87 центов в пересчете на одну обыкновенную акцию) по сравнению с 1,27 миллиарда долларов (1,06 доллара на акцию) в четвертом квартале 2007 года. Показатели прошлого года учитывали налоговые льготы в размере 33 центов на акцию.

За их вычетом прибыль McDonald`s в последнем квартале 2007 года составила 73 цента в пересчете на акцию. Выручка сети за квартал снизилась на 3% - с 5,75 миллиарда долларов до 5,57 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали квартальную прибыль в размере 83 центов на акцию, выручку - на уровне 5,7 миллиарда долларов.