НКРС снизила сбор при ввозе больших партий мобильников

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) ввела дифференцированный подход к стоимости оплаты ввоза мобильных и проводных терминалов в Украину.

Об этом говорится в решении НКРС №1302 от 20 января 2009 года, которым располагает УНИАН.

При ввозе импортерами вне режима авторизованных поставок производителем НКРС установила дифференцированные коэффициенты, которые применяются в зависимости от количества ввезенных мобильных или проводных терминалов с беспроводной трубкой.

Согласно принятому решению, до конца календарного года при ввозе до 1000 терминалов применяется коэффициент 1,00, от 1001 до 10 000 терминалов – 0,90, от 10 001 до 100 000 терминалов – 0,80, от 100 001 терминалов и больше – 0,70.

Ранее за один ввезенный терминал, независимо от размера партии, взималось 8 грн.