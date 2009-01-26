«Стирол» не может восстановить производство

Неопределенность в цене на природный газ для промышленных предприятий тормозит восстановление производства на химическом концерне «Стирол» (г. Горловка, Донецкая область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил главный менеджер сектора коммуникаций ОАО «Концерн Стирол» Владимир Карпий.

«Несмотря на то, что с 22 января на промышленные объекты Донецкой области была восстановлена подача газа в обычном аверсном режиме (хотя НАК «Нафтогаз Украины» утверждал, что ограничения продлятся лишь на период пиковых нагрузок, связанных с морозами, то есть, 2-3 дня), мощности ОАО «Конецрн Стирол» в настоящее время потребляют природный газ в объемах, значительно меньших, по сравнению с декабрем минувшего года», - отметил он.

«Если по состоянию на начало декабря 2008 г. мощности концерна потребляли 240 тыс. кубометров природного газа в час, то по состоянию на 26 января текущего года - 80 тыс. кубометров в час, что составляет 33% от возможного уровня. Это объясняется, прежде всего, тем, что до настоящего времени в Украине нет ясности по вопросу цены на природный газ для промышленности, что лишает производителей возможности объективного подсчета себестоимости продукции», - подытожил В.Карпий.

ОАО «Концерн Стирол» основано в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений – поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, крупнейший в Украине производитель полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты. По состоянию на декабрь 2006 года, 50,01% акций ОАО «Концерн «Стирол» принадлежало ООО ИК "Стиролхиминвест" (г. Горловка, Донецкая обл.), 14,19% – физическим лицам.

В 2008 году «Стирол» увеличил реализацию продукции на 47,2% – до 5,3 млрд. грн.