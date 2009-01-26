ГЛАВНОЕ на 26 января (вечер)

ВР "уволила" Стельмаха, Президент считает его законным главой НБУ

Верховная Рада Украины отменила собственное постановление от декабря 2004 года о назначении Владимира Стельмаха председателем НБУ.

«За» проголосовали 227 из 245 народных депутатов (155 депутатов от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – КПУ и 19 – от Блока Литвина). Регионалы не голосовали.

Постановление также предусматривает признать неудовлетворительной работу Нацбанка за последний период времени.

Также этим постановлением ВР признала недопустимым дальнейшее пребывание В.Стельмаха в должности председателя НБУ.

СП: Стельмах остается законным главой Нацбанка

Не смотря на решение парламента

В Секретариате Президента Украины заявляют, что, несмотря на сегодняшнее решение Верховной Рады, Владимир Стельмах остается законным председателем Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак журналистам в понедельник.

По его словам, также, несмотря на вышеуказанное решение, в рамках закона на своей должности остается и первый заместитель председателя Нацбанка Анатолий Шаповалов, который на сегодня исполняет обязанности председателя НБУ.

При этом А.Шлапак подчеркнул, что сегодняшнее решение парламента внесет серьезную панику на наличном и безналичном валютном рынке.

Он считает антиконституционным решение Верховной Рады об увольнении руководства Нацбанка. По его словам, таким образом делается все для того, чтобы отвести внимание общественности от неудачных «газовых переговоров». Кроме того, такими действиями правительство хочет получить доступ к возможности неконтролированной эмиссии гривни для покрытия дефицита и недопоступлений в госбюджет 2009 года.

Как заявил сегодня журналистам сам А.Шаповалов, он продолжает исполнять обязанности председателя Нацбанка Украины. По его словам, В.Стельмах ушел в отпуск на 30 дней.

Как уже сообщалось, сегодня Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира Стельмаха председателем Национального банка Украины. В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.Тигипко от должности главы Национального банка Украины».

ВР возложила на Ющенко ответственность за финансовую ситуацию Верховная Рада Украины приняла постановление об ответственности Президента Украины Виктора Ющенко за ситуацию, сложившуюся в финансово-кредитной сфере Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 227 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данное постановление поддержали 154 народных депутата из фракции БЮТ, 23 – из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, почти в полном составе фракция Блока Литвина и фракция КПУ.

Фракция Партии регионов дала всего 4 голоса за данное постановление.

Народный депутат (фракция БЮТ) Святослав Олийнык зарегистрировал проект постановления Верховной Рады об ответственности Президента Украины Виктора Ющенко за ситуацию, которая сложилась в финансово-кредитной сфере Украины.

В документе предусматривается возложить на главу государства личную ответственность за ситуацию, поскольку Президент Украины «дважды проигнорировал требования ВР об отстранении от выполнения полномочий председателя НБУ Владимира Стельмаха», - заявлял С.Олийнык.

Предусмотрено возложить ответственность на Президента Украины прежде всего за резкое обесценивание денежной единицы Украины, «многочисленные спекуляции на валютном и ипотечном рынках, невыполнение коммерческими банками своих обязательств перед вкладчиками, существенные злоупотребления в процессе рефинансирования коммерческих банков, полное отсутствие контроля за деятельностью коммерческих банков, что привело к значительному ухудшению благосостояния граждан Украины», - сказал депутат.

КМУ 28 января утвердит порядок рефинансирования комбанков Ни копейки на валютный рынок

Кабинет Министров Украины намерен 28 января утвердить порядок рефинансирования Национальным банком коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня на совещании по вопросам подготовки весенней посевной кампании в условиях кризиса.

«Я надеюсь на то, что это постановление по рефинансированию будет отработано до среды (28 января - УНИАН), в среду мы вынесем его на рассмотрение правительства, и мы его обязательно примем», - сказала Ю.Тимошенко.

По ее словам, рефинансирование банковской системы будет осуществляться для оздоровления экономики в условиях кризиса.

«Каждая копейка рефинансирования будет направляться либо на оздоровление банковской системы, либо на финансирование аграрного или строительного комплекса. Ни в коем случае эти деньги не будут попадать после принятия такого постановления на валютный рынок, как это было в последнем квартале прошлого года», - подчеркнула премьер-министр.

Сегодня премьер-министр Ю.Тимошенко заявила, что в соответствии с законом о государственном бюджете на 2009 год правительство получило возможность утверждать порядок рефинансирования банковской системы совместным постановлением Кабинета Министров и Национального банка Украины или постановлением НБУ при условии его согласования с правительством.

Украина на 400 тыс. га увеличит посевную площадь сельхозкультур

Технических - сократит на 8%

В Украине в 2009 году планируется увеличить посевную площадь под сельскохозяйственные культуры на 400 тыс. га по сравнению с уровнем 2008 года – до 27 млн. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр агарной политики Юрий Мельник сегодня на совещании в Кабинете Министров по вопросам подготовки и проведения весенней посевной кампании в условиях кризиса.

«Предусматривается сократить на 8% посевы технических культур и, прежде всего, подсолнечника – на 700 тыс. га», – сказал Ю.Мельник.

При этом министр отметил, что потребности сельхозпроизводителей в минеральных удобрениях для проведения весенне-посевной кампании составляют 775 тыс. тонн, в средствах защиты растений – 19 тыс. тонн, в дизельном топливе – 600 тыс. тонн, в бензине – 200 тыс. тонн.

По его словам, специалисты оценивают состояние озимых культур как удовлетворительное.

"Киевэнерго" возобновила энергоснабжение бюджетных учреждений столицы, погасивших долги

Киев. 26 января. УНИАН. Акционерная компания "Киевэнерго" возобновила подачу тепла и электроэнергии бюджетным учреждениям столицы, которые рассчитываются за оказанные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, с настоящее время долг потребителей за тепловую и электрическую энергию перед АК "Киевэнерго" превышает 1,3 млрд. грн.

«Киевэнерго сегодня возобновила энергоснабжение некоторым заведениям, которые финансируются из городского бюджета и были отключены 22 января. Электроснабжение возобновлено под личную ответственность и гарантию КГГА уплатить часть средств до конца января. С районными бюджетами мы решаем эти вопросы напрямую. К сожалению, именно крайние меры в отношении самых больших должников оказались действенными. Только после отключения электро- и теплоснабжения они начали перечисление средств и составление графиков погашения задолженности", – цитирует пресс-служба коммерческого директора АК "Киевэнерго" Сергея ЧЕХА.

Напомним, 22 января т.г. "Киевэнерго" начала отключение от тепло- и энергоснабжения самых больших должников, в основном это учреждения, которые финансируются из городского и районного бюджетов, а также коммунальные предприятия.

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