Впервые с 2003 г Philips в минусе
20:15, 26 января 2009Разное
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Прогнозов на 2009 г. нет
Нидерландский концерн Philips сообщил об убытках в последнем квартале 2008 года, что составляют почти 1,5 миллиардов евро.
Как сообщает ""Немецкая волна", в последнее время сократился спрос на телевизоры, МП3-плееры, электрические зубные щетки, а также на электробритвы.
Через тяжелую ситуацию на рынке менеджмент компании не осмеливается делать прогнозы на 2009 год. В то же время, согласно с планами реструктуризации, Philips собирается сократить 6000 рабочих мест.
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