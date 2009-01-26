Впервые с 2003 г Philips в минусе

Нидерландский концерн Philips сообщил об убытках в последнем квартале 2008 года, что составляют почти 1,5 миллиардов евро.

Как сообщает ""Немецкая волна", в последнее время сократился спрос на телевизоры, МП3-плееры, электрические зубные щетки, а также на электробритвы.

Через тяжелую ситуацию на рынке менеджмент компании не осмеливается делать прогнозы на 2009 год. В то же время, согласно с планами реструктуризации, Philips собирается сократить 6000 рабочих мест.