Pfizer покупает Wyeth за 68 млрд. долларов

Американская фармацевтическая фирма Pfizer намерена за 68 млрд. долларов купить компанию Wyeth.

Как сообщает сегодня ВВС, это сообщение подтвердили представители обеих фирм.

Слияние компаний позволит Pfizer и Wyeth защитить себя от потерь, связанных с будущим истечением срока патентов на популярные лекарства.

Как ожидается, Pfizer потеряет миллиарды долларов прибыли в 2011 году, когда истечет срок патента на "Липитор", лекарство, снижающее уровень холестерина.

Фирму Wyeth ждут подобные потери уже в следующем году, когда прекратится действие патента на популярный антидепрессант "Эффексор".

Эта сделка также позволит Pfizer, известной своим лекарством "Виагра", диверсифицировать перечень продукции благодаря опыту Wyeth на рынке биотехнических препаратов и вакцин.

Слияние двух фармацевтических гигантов - крупнейшая сделка на Уолл-cтрит с начала финансового кризиса.

"Сделки подобного качества и масштаба помогут вернуть энтузиазм и веру в фондовые рынки", - заявил президент Princeton Financial Group Андре Бакос.

Аналитики расходятся во мнениях относительно того, последуют ли за этой сделкой другие подобные слияния.

"Я не стал бы экстраполировать эту сделку на весь сектор и ждать новых слияний, потому что финансовая ситуация остается очень сложной", - заявил аналитик фондового рынка фирмы Miller Tabak & Co.

Другой аналитик - Дэвид Московиц из Caris & Co - возражает: "В фармацевтике консолидация сейчас необходима, и Pfizer подает пример остальным".