Гройсман рассчитывает на запуск свободной торговли между странами ГУАМ в этом году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на запуск зоны свободной торговли между странами ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) в 2017 году.

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Об этом он заявил на саммите ГУАМ в Киеве.

«Я бы хотел призвать министерства экономики наших стран быть более решительными, завершить и подписать все необходимые документы в ближайшее время - я имею в виду дополнительные протоколы, - и тогда мы сможем в 2017 году запустить полноценный механизм свободной торговли между странами», - сказал премьер.

Также глава украинского правительства отметил, что страны ГУАМ имеют большие перспективы сотрудничества в рамках китайского проекта «Шелковый путь», призванного создать эффективные транзитные коридоры на территории Евразии.

Напомним, в Киеве начался саммит стран-участниц Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).

По результатам заседания предполагается подписание документов делегациями Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова.

В рамках саммита стран-участниц главы правительств также примут участие в бизнес-форуме «ГУАМ - территория свободной торговли и транзита».

Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года страны ГУАМ провели переговоры о создании зоны свободной торговли и обеспечении беспрепятственного транзита.

ГУАМ - региональная организация, созданная в 1997 году, в состав которой до 2005 года входил также Узбекистан. Характерной чертой организации изначально стала ориентация на европейские и международные структуры. Инициаторы союза действовали вне рамок СНГ. При этом высказывались мнения, что непосредственной целью союза было ослабление экономической, прежде всего энергетической, зависимости вошедших в него государств от России и развитие транзита энергоносителей по маршруту Азия (Каспий) - Кавказ - Европа в обход территории России.