Последние совещания губернаторов в Кабмине малорезультативны

Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА считает мало результативными последние поездки его коллег на совещания в Кабинет министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор Житомирской области заявил журналистам, комментируя сегодняшние совещания премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с руководителями областных государственных администраций.

"Для прессы не является секретом, что совещания эти по большей части проходят так - сначала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО произносит длинный спич, после чего пресса оставляла собрание, и после этого совещание проходило без журналистов", - сказал Ю.ЗАБЕЛА.

"От себя я скажу, что руководство ОГА часто возвращается с таких совещаний без решения конкретных вопросов", - сказал Ю.ЗАБЕЛА.

Как сообщалось, сегодня заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, в частности, отбросил обвинение со стороны Ю.ТИМОШЕНКО относительно якобы запрета Президента председателям областных государственных администраций принимать участие в совещаниях, инициированных правительством.

Он добавил, что по информации Секретариата, сегодня на два совещания в КМУ были направлены заместители председателей ОГА, ответственные за профильные вопросы.

«Поэтому обвинять кого-либо в том, что местные администрации не реагируют на приглашения на совещания, с нашей точки зрения, абсолютно необоснованно», - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Кроме этого, по его словам, в Секретариате главы государства понимают, что подобные совещания являются «просто массовкой». По его словам, руководители областей после них возвращаются назад «с теми же проблемами, с которыми ехали в правительство».