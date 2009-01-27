АНОНС на 27 января 2009 г.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в традиционном приеме представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в Украине.

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Состоится Национальный круглый стол, где будет представлена Европейская стратегия инноваций и управления на местном уровне, организованный Минрегионстроем Украины и Советом Европы. Участники: Йоанна Казана-Вишневецкая, зам.постоянного представителя ПРООН в Украине; Василий Куйбида, министр регионального развития и строительства Украины; Джовани Ди Стази, председатель Центра экспертизы реформ местного самоуправления СЕ и др.

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Состоятся евродебаты Европейской Бизнес Ассоциации на тему: "Законодательные инициативы в строительной отрасли на фоне экономического кризиса”. Дискуссия посвящена рассмотрению Закона "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства".

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Пресс-конференция, посвященная назначению Андрея Онистрата на должность первого заместителя председателя правления ООО «Партнер-Банк», а также возможному заключению соглашения о продаже банка.

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Видеомост Москва - Киев на тему: «Как и каким сохранить Артек?». Участники в Москве: писатель, журналист, телеведущий Дмитрий Быков; исполнительный директор ИД «Собеседник», бывший куратор Артека от ЦК ВЛКСМ, Сергей Цыганов; ген.директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус и др. Участники в Киеве: ген.директор «Международного детского центра «Артек» Борис Новожилов; депутат ВРУ от фракции «Наша Украина ― Народная самооборона» Кирилл Куликов.

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Состоится пресс-конференция начальника отдела финансовых исследований компании GFK Ukraine Дмитрия Яблоновского на тему: «Чего ожидать от украинских банков в 2009 году? Критерии надежности банков для вкладчиков и заемщиков».

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Состоится представление первой внешней оценки состояния украинской конкурентной политики и законодательства международными экспертами Организации экономического сотрудничества и развития. Результаты оценки двухлетнего обзора презентуют международные эксперты Бернард Филипс и Джей Шафер. Предусматривается участие вице-премьер-министра Украины Григория Немыри, председателя подкомитета по вопросам защиты экономической конкуренции Комитета по вопросам экономической политики ВРУ Алексея Костусева, председателя представительства ЕК в Украине - посла Жозе Мануеля Пинту Тейшейра и др.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинские виноделы требуют введения минимальных цен и повышения акциза на «шмурдяк». Участники: Александр Мацко - президент корпорации «Укрвинпром»; Анатолий Коган - руководитель департамента маркетинга компании «Алеф-Виналь» (ТМ «Золотая Амфора»); Анатолий Филиппов – директор по маркетингу ООО «Винный дом Логос» (ТМ «Инкерман»); Роберт Гулиев – почетный председатель правления ОКЗ (ТМ «Шустов»); Владимир Масленков - директор по маркетингу и продажам ЗАО Одессавинпром (ТМ «Французский бульвар»); Андрей Черных - главный координатор молодежной организации «Молодежь против алкоголя» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 201-64-94, 8 (066) 312-08-63, kupriychuk@keycommunications.ua Регистрация журналистов начнется в 12-00.

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Собственники гостиницы «Русь» и торговых центров «Метроград» и «Метрополис» подали иск в Европейский суд по правам человека против Украины”. Участники: Мстислав Скоробогатов совладелец ЧП “Даско”; Бани Насер Абдулла, совладелец ЧП “Даско” (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

13-30 - Пресс-конференция заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Валерия Третякова о подготовке к "Евро-2012" (“Укринформ”, ул. Б.Хмельницкого, 8/16). Телефоны: 279-22-42, 279-00-05.

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