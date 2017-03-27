Порошенко не будет ветировать изменения в закон о е-декларировании, но хочет поправок - TI

Президент Украины Петр Порошенко не будет ветировать изменения в закон о е-декларировании, но готов к возможному внесению поправок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

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Говоря о результатах встречи представителей общественных организаций с президентом Украины, Юрчишин отметил, что глава государства донес до них две ключевые позиции.

"Поскольку законопроект приоритетно планировался как отмена декларирования для военных, он, как главнокомандующий, не может взять на себя полномочия наложить на него вето. Так, военные с 1 апреля не должны декларироваться. Особенно те, которые в зоне АТО", - сказал он.

Кроме того, вторая позиция президента, как отметил Юрчишин, - "он считает ничтожными, фактически, поправки, которые были внесены, некачественными". "И он готов инициировать создание рабочей группы по наработке законопроекта, который эти поправки существенно пересмотрит. О дискуссионных частях скажут мои коллеги, исправят. И он готов, как президент, при условии согласования с ним этих поправок, внести их как неотложные", - сказал общественный активист.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172), которое освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации и обязывает к этому представителей общественных объединений.

Сегодня, 27 марта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал и направил на подпись президенту этот закон.