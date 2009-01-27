Поликлиники Киева заставляют брать с больных деньги

В Киеве Главное управление здравоохранения, невзирая на предписание прокуратуры, обязало поликлиники брать с пациентов деньги за лечение, заявляют в Блоке Виталия Кличко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции Блока Кличко в Киевсовете, эту плату называют «добровольным спонсорским взносом», при этом ежедневно каждое медицинское учреждение должно «заработать» не менее 240 гривен. Такая информация поступает депутатам Блока Кличко от врачей.

Как отмечают в блоке, все государственные программы, по которым пациенты получали бесплатную медицинскую помощь, в отдельных больницах стали платными. Речь идет о лечении больных диабетом, эпилепсией, болезнью Паркинсона и тому подобное. Ежедневно пациенты, как информируют в блоке, вынуждены оставлять в больницах до 500 грн.

Критическая также ситуация с медпрепаратами. Депутаты Блока Кличко отмечают, что с октября прошлого года больницы закупали их в долг под гарантии управления здравоохранения. На сегодня долг лишь одного городского Центра эндокринологии составляет 3 млн. грн. Поскольку управление с долгами до сих пор не рассчиталось, аптеки больницам медпрепараты продавать прекратили, говорится в сообщении.

В Блоке Кличко отмечают, что также растут долги по зарплате. Так, по данным блока, несмотря на заявления руководителя управления здравоохранения Людмилы КАЧУРОВОЙ, что «все проблемы вымышленные», медперсонал 5-ти из 6-ти поликлиник Шевченковского района столицы с ноября прошлого года работает бесплатно. Похожая ситуация и в поликлиниках других районов Киева.

Относительно того, что мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает увеличить в 5-10 раз зарплаты врачам благодаря введению платных услуг, а сами медицинские заведения привести в надлежащее состояние, в Блоке Кличко отметили: «Городская власть сама породила такую разруху в медицинской сфере. К ней привели миллионные премии перед выборами и критическое недофинансирование отрасли с сентября прошлого года. Поэтому власть сама должна проблемы эти решать, а не перекладывать их на плечи простых людей».

Как сообщал УНИАН, 21 января прокуратура Киева информировала, что внесла предписание Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ на проект распоряжения от 23 декабря 2008 «Об установлении тарифов на платные услуги, которые предоставляются лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения». Прокуратура требует от мэра столицы устранить выявленные нарушения и привести решение в соответствие с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 17 сентября 1998 года №1138 «Об утверждении перечня платных услуг, которые предоставляются в государственных учреждениях здравоохранения и высших медицинских заведениях образования», перечень платных услуг, которые предоставляются лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения.

Как выяснилось, в перечень платных услуг, которые предоставляются лечебно-профилактическими учреждениями столицы, фактически включена лечебно-медицинская, профилактическая и другие виды медицинской помощи, которая в таких учреждениях должна оказываться бесплатно.

Более того, как заявляют в прокуратуре, проектом распоряжения не учтены интересы социально незащищенных слоев населения и льготных категорий граждан.

Справка УНИАН. Проектом регуляторного акта, подготовленного Главным управлением КГГА по вопросам ценовой политики “Об установлении тарифов на платные услуги, которые предоставляют лечебно-профилактические государственные и коммунальные учреждения здравоохранения (от 26.12.2008)” предлагается установить тарифы на платные услуги, которые предоставляют: Киевский городской психоневрологический диспансер № 3; Центральная районная поликлиника Голосеевского района г. Киева; Киевская городская наркологическая клиническая больница «Социотерапия»; Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы; Киевская городская студенческая поликлиника и Киевский городской консультативно-диагностический центр.

Документ обнародован на сайте городской власти, согласно законодательству, для ознакомления и внесения предложений и замечаний от жителей столицы и специалистов.