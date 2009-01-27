Ющенко сегодня обратится в КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня обратится в Конституционный Суд по поводу решения Верховной Рады об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя правления Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что закон о Национальном банке намеренно формировался таким образом, чтобы оградить НБУ и его руководство от политического давления.

«НБУ является аполитичным учреждением, которое не должно иметь возможность ревизии», - сказал Президент и добавил, что закон предусматривает, что председатель Нацбанка избирается на определенный срок для того, чтобы оградить его от влияния какой-либо политической силы, находящейся при власти в то или иное время.

Именно поэтому В.ЮЩЕНКО принял решение обжаловать в Конституционном Суде вчерашнее решение ВР.

Как сообщал УНИАН, 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА на должность председателя правления Национального банка Украины.

В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности председателя Национального банка Украины».