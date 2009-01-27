Украина и Россия присоединятся к ЕС в течение 20 лет

Экс-премьер-министр Чехии Милош ЗЕМАН считает, что Украина и Россия присоединятся к Евросоюзу в течение 20 лет, а объединит две страны не только экономическая выгода, но и общий враг - исламский фундаментализм.

Такое мнение М.ЗЕМАН высказал в интервью газете «Дело» (№ 6 от 27 января 2009 года).

«Когда-то я высказал долгосрочный прогноз, что Россия в течение 20 лет будет членом Евросоюза. Не забывайте, что сейчас Евросоюз строит свой самостоятельный столп безопасности, включая и военные силы, и отряды быстрого реагирования. В этом смысле нужно понимать: то, что необходимо Украине и ее военной промышленности при вступлении в НАТО, будет актуальным и при вступлении в Евросоюз», - сказал М.ЗЕМАН.

В то же время, по его мнению, вопрос о вступлении Украины в НАТО необходимо решать без конфронтации. «Я убежден, что в недалеком будущем Европа соединится на просторах от Атлантики до Тихого океана. Ведь экономики взаимно дополняются. Россия является поставщиком энергоресурсов, от которых зависит Европа. С другой стороны, Россия позарез нуждается в новых технологиях. Евросоюз - экономический гигант, но в военных делах - карлик. Россия, наоборот, военный гигант, но экономический карлик. В конце концов, я хочу вернуться к тому, что, по моему мнению, нам больше всего грозит в XXI веке. Это конфликт евро-азиатской цивилизации, включая русскую и украинскую, с международным терроризмом. Было бы большой глупостью допускать спор между будущими союзниками. Фобия относительно России ничем не оправдана. Наоборот, Москва является серьезным союзником в борьбе против терроризма. Было бы ошибочно опускать новый железный занавес и возобновлять холодную войну», - считает он.

М.ЗЕМАН считает, что в случае вступления Украины в НАТО украинская оборонная промышленность сможет получить новые заказы. «Советская военная промышленность была в мире одной из самых развитых. Можно вспомнить, например, те же советские самолеты МиГ-29 из ГДР, которые использовались в странах НАТО. Уверен, что для украинской оборонной промышленности будет несложно получить новые заказы. Тем более сейчас, когда в мире проходит новый раунд перевооружения. Для военной промышленности любой страны это шанс», - пояснил экс-глава правительства Чехии.