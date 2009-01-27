Ющенко: Украина и ЕС подпишут соглашение об ассоциации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в этом году Украина и Европейский Союз подпишут соглашение об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ пресс-конференции в Брюсселе.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для Украины это очень важный вопрос.

В свою очередь Ж.БАРРОЗУ выразил мнение, что это соглашение еще больше приблизит Украину к Европейскому Союзу.

По его словам, этому будет способствовать в том числе и создание зоны свободной торговли.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и Евросоюз начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое на саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года получило название - соглашение об ассоциации.

Стороны планируют завершить переговоры о новом соглашении до конца 2009 года.