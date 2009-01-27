Президент Молдовы: ГУАМ нежизнеспособная организация

Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН заявляет, что ГУАМ является нежизнеспособной организацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видеомоста «Москва-Кишинев».

В.ВОРОНИН отметил, что за 8 лет своего президентства сделал вывод, что многие президенты других стран обязательно хотят руководить какой-то региональной структурой – «выдумывают эти региональные структуры, стягивают туда другие страны, иногда по принципу необходимости, иногда по дружеским принципам».

«Я застал этот ГУАМ, когда пришел Президентом, но я так и не понял, какое основное назначение этой организации», - подчеркнул В.ВОРОНИН, добавив: «Организации, которые не имеют предмета для решения, рассмотрения, не думаю, что являются жизнеспособными».

Он отметил, что попытки реанимировать ГУАМ предпринимались неоднократно, но пока ни у кого ничего не получается.

По мнению В.ВОРОНИНА, сейчас нужно посмотреть, что дает ГУАМ и кому он нужен. При этом он отметил, участие Молдовы в этой организации крайне ограничено из-за того, что нет результатов ее работы.

«Это бесперспективно на сегодняшний день, возможно когда-нибудь ситуация будет другой… То, что этот ГУАМ на сегодня, на вчера был нежизнеспособным, - это однозначно», - подчеркнул В.ВОРОНИН.

Молдова планирует совместить интеграцию в Европейский Союз и СНГ. «Никаких противоречий в этом нет. Нельзя противопоставлять добро добру (ЕС и СНГ)», - сказал В.ВОРОНИН.

Он отметил, что Молдова такую позицию озвучивает не первый раз. По словам В.ВОРОНИНА, он такой позиции придерживается с момента избрания его главой государства.

Он подчеркнул, что Молдова будет интегрироваться в те структуры, где есть ее интересы, так как является маленьким государством и не может вести геополитику. По его словам, интересы Молдовы сейчас есть в СНГ. В частности, в экономической и гуманитарной сферах. В тоже время Молдова, будучи географически европейским государством, не может стоять в стороне от интеграционных процессов в Европе.

В.ВОРОНИН отметил, что три года назад был разработан первый рабочий план по сотрудничеству с ЕС и он был выполнен «более чем в полном объеме». По его словам, сейчас идет разработка нового плана сотрудничества с ЕС, который должен привести к ассоциированному членству в Европейском Сообществе.

«Мы считаем, что работа по приближению к ЕС – это больше всего работа по внутренней модернизации Молдовы, по осуществлению большого евроремонта в стране», - добавил В.ВОРОНИН.

Справка УНИАН. ГУАМ был создан в октябре 1997 года. Тогда в него вошли четыре страны - Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. Они декларировали необходимость развития четырехстороннего сотрудничества для укрепления стабильности и безопасности в Европе на основе принципов соблюдения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ, демократии, верховенства закона и соблюдение прав человека. В 1999 году к ГУАМ присоединился Узбекистан, однако в 2002 г. приостановил деятельность в этой организации. В мае 2005 г. на последнем саммите ГУУАМ было принято решение о переименовании объединения в ГУАМ в связи с выходом из него Узбекистана.

В мае 2006 года ГУАМ была преобразована в Организацию за демократию и экономическое развитие. Согласно декларации о создании ОДЭР-ГУАМ, его участники взяли обязательство сотрудничать в обеспечении демократии, безопасности и стабильности. Они заявили о взятии курса на углубление европейской интеграции и более тесное сотрудничество в ЕС и НАТО.