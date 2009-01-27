Главное на 27 января (день)

Ющенко надеется, что в этом году Украина и ЕС подпишут соглашение об ассоциации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ пресс-конференции в Брюсселе.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для Украины это очень важный вопрос.

В свою очередь Ж.БАРРОЗУ выразил мнение, что это соглашение еще больше приблизит Украину к Европейскому Союзу.

По его словам, этому будет способствовать в том числе и создание зоны свободной торговли.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и Евросоюз начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое на саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года получило название - соглашение об ассоциации.

Стороны планируют завершить переговоры о новом соглашении до конца 2009 года.

Парламент должен заслушать совместный отчет правительства и НБУ при участии Ющенко. Об этом заявляет народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Анатолий КИНАХ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

А.КИНАХ отметил, что “власть должна нести ответственность за свои действия, сделать выводы и дальше работать над внедрением антикризисных мероприятий, а не имитировать деятельность”.

Он считает, что вчерашнее обсуждение валютно-курсовой политики на внеочередном заседании Верховной Рады было “политическим фарсом и попыткой правительства и Национального банка избежать ответственности за хаотичную и бессистемную валютно-курсовую политику”.

По мнению А.КИНАХА, отсутствие совместной программы правительства и НБУ, “популистская бюджетная политика и нарушение прав граждан в виде запрета доступа к кредитам углубили проявления экономического кризиса”.

«В связи с административной ревальвацией гривни и оторванностью реальной экономики от кредитов, спад промышленного производства в декабре прошлого года составил 27%», – добавил он.

По его мнению, огромной проблемой на сегодня является отсутствие средств в Пенсионном фонде, рост задолженности по зарплате и социальным выплатам. «С начала 2008 года задолженность по зарплате увеличилась на 160% и достигла 1,1 млрд. гривен, причем две трети ее абсолютного прироста приходится на ноябрь-декабрь», – отметил депутат.

А.КИНАХ считает главной причиной социально-экономического кризиса в Украине противостояние президентской и премьерской вертикалей власти и отсутствие консолидированной позиции по вопросам, от которых зависит будущее страны.

Европейская комиссия будет спонсировать международную донорскую конференцию по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), поскольку ее интересует объединение своей системы с украинской. Об этом сообщил председатель Еврокомиссии Жозеф Мануэль Баррозу на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором Ющенко в Брюсселе.

Баррозу сообщил, что эта конференция состоится в Брюсселе 23 марта, передает УНИАН.

По его словам, Еврокомиссия готова провести переговоры с международными финансовыми учреждениями, в том числе МВФ и Всемирным банком, относительно модернизации украинской ГТС с целью присоединения ее к европейской сети.

По словам Баррозу, в ходе двусторонних переговоров не обсуждалась возможность заключения между Украиной и ЕС прямых контрактов относительно транзита российского газа.

Также стороны не вели речь о конкретных коммерческих проектах.

"Мы говорили о более стратегических отношениях между Европейской комиссией и украинской властью", - сказал Баррозу, добавив, что стороны выразили заинтересованность в объединении украинской и европейской энергосетей.

В свою очередь, Ющенко отметил, что Украина заинтересована в модернизации ГТС, хотя она на сегодняшний день остается одной из более надежных транспортных сетей в Европе.

Ющенко не исключил возможности участия России в модернизации украинской ГТС. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина открыта в этом процессе. По его мнению, участие стран-транзитеров, производителей и потребителей обеспечит стабильность газового пространства.

В.ЮЩЕНКО возлагает большую надежду на международную конференцию 23 марта.

Он в который раз подчеркнул, что Украина связывает свое будущее с интеграцией украинской ГТС в европейский рынок.

Европа заинтересована в объединении украинских и европейских электрических и энергетических систем, заявил Мануэль Баррозу.

Президент Украины отметил важность присоединения Украины к европейскому договору об энергетическом сотрудничестве уже в этом году. Ющенко также выразил надежду, что вскоре состоится интеграция украинской ГТС в оптовый европейский рынок, а также присоединение украинской электрической системы к европейской.

"Убежден, мы все больше и больше будем говорить об интегрировании украинской газовой ГТС в европейскую газовую систему", - цитирует Ющенко его пресс-служба.

В этом контексте он отметил важность присоединения Украины в этом году к договору о Европейских энергетических содружествах. "Мы связываем свое будущее с интеграцией украинской ГТС в европейский рынок. И в этом мы видим большие идеи этой конференции (донорской конференции по модернизации украинской ГТС)", - сказал Ющенко.

СП «Сарматия» подготовило ТЭО «Одесса-Броды» в аверсном режиме. Об этом сказал в понедельник, 26 января, глава представительства "Укртранснафта" в Азербайджане (является участником консорциума "Сарматия") Александр ШЕВЧЕНКО, сообщает ИА "Тренд".

Эта компания реализует проект развития трубопровода «Одесса-Броды» и его возможного продления до Плоцка и Гданьска.

"Работы по подготовке ТЭО проекта завершены. Также ведутся работы по доработке бизнес-плана этого проекта", - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

В СП "Сарматия" участвуют Украина, Азербайджан, Польша, Грузия и Литва. Основными направлениями деятельности компании являются подготовка проектно-сметной документации, привлечение инвестиций, обеспечение строительных работ. Ранее в Лондоне состоялась встреча участников СП "Сарматия" в рамках доработки, оценки и уточнения бизнес-плана проекта, сказал А.ШЕВЧЕНКО.

НКРЭ на ближайшем заседании не планирует пересматривать цены на газ для населения. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) на очередном заседании в четверг, 29 января, не планирует рассматривать вопрос пересмотра цен на газ для населения.

Об этом УНИАН заявил начальник отдела по связям с общественностью и международной координации Иван СЛОБОДЯНЮК.

«Повестка дня сформирована, и таких вопросов в ней нет», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года НКРЭ передала Кабмину предложения по пересмотру цен на газ для населения с 1 февраля и с 1 мая 2009 года.

Комиссия, в частности, предлагала разделить потребителей на 2 группы: потребители, использующие газ для приготовления еды и подогрева воды (первая группа), и так называемые комплексные потребители, использующие природный газ также для отопления (вторая группа). При этом цену на газ для второй группы предлагалось приравнять к цене газа, отпускаемого предприятиям коммунальной теплоэнергетики.

На первом этапе стоимость газа для потребителей первой группы предлагалось повысить на 25% – до 618,75 грн. за тыс. куб. м, для потребителей второй группы (комплексные) – установить на уровне 872,78 грн. за тыс. куб. м (на уровне цены, установленной для предприятий ТКЭ).

На втором этапе стоимость газа для потребителей первой группы предлагалось вновь повысить на 25% – до 773,44 грн. за тыс. куб. м, для потребителей второй группы (комплексные) – установить на уровне 1273 грн. за тыс. куб. м. Такую же цену на газ с 1 мая предлагалось установить для теплокоммунэнерго.

Кроме того, на втором этапе НКРЭ предполагала пересмотреть тарифы на транспортировку, распределение и поставку газа для газотранспортных и газоснабжающих предприятий. Пересмотр данных тарифов предлагалось провести ввиду падения объемов транспортировки и роста цены на импортный природный газ, который используют газоснабжающие компании для производственно-технических нужд.

В 2008 году НКРЭ дважды пересматривала дифференцированные розничные цены на газ для населения. Последнее повышение на 35% вступило в силу с 1 декабря.

ЕБРР прогнозирует спад ВВП Украины в 2009 году на уровне 5%. Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

«Ожидается, что украинская экономика упадет на 5% в 2009 г., венгерская - на 2%, а эстонская, латвийская и литовская - на 3,5%, 5%, и 2,5% соответственно», - говорится в сообщении банка.

Как сообщал УНИАН, согласно ноябрьскому (ноябрь 2008 года) прогнозу ЕБРР, рост ВВП Украины в 2009 году ожидался на уровне 1%.

По данным Государственного комитета статистики, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%. Правительство первоначально прогнозировало рост ВВП в 2008 году на уровне 6,8%, однако к концу года снизило свой прогноз до 1,8-2,5%.

ЕС не выделял Украине средства на преодоление кризиса. В Представительстве Европейской комиссии в Украине опровергают информацию о принятии ЕС решения о выделении Украине 1,7 млрд. евро на преодоление кризиса, заявил журналистам председатель Представительства ЕК в Украине, посол Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА.

Председатель Представительства Еврокомиссии, в частности, прокомментировал озвученное в декабре 2008 года во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге предложение Президента Франции Николя САРКОЗИ о выделении Украине такой финансовой помощи.

Эту информацию также подтвердил на одной из пресс-конференций в Киеве посол Франции в Украине Жак ФОР.

В свою очередь, Ж.ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА сказал, что ему ничего не известно о таком решении ЕС и ни один из официальных представителей, в частности Еврокомиссии, об этом не заявлял.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины также констатировали, что Евросоюз не принимал решения о выделении Украине 1,7 млрд. евро, а слова Н.САРКОЗИ были неправильно интерпретированы.

Ющенко сегодня обратится в КС по поводу решения парламента об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя правления Национального банка Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что закон о Национальном банке намеренно формировался таким образом, чтобы оградить НБУ и его руководство от политического давления.

«НБУ является аполитичным учреждением, которое не должно иметь возможность ревизии», - сказал Президент и добавил, что закон предусматривает, что председатель Нацбанка избирается на определенный срок для того, чтобы оградить его от влияния какой-либо политической силы, находящейся при власти в то или иное время.

Именно поэтому В.ЮЩЕНКО принял решение обжаловать в Конституционном Суде вчерашнее решение ВР.

26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА на должность председателя правления Национального банка Украины.

Минтранссвязи подготовило 70 инвестиционных проектов на сумму 215 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО.

"Эти проекты уже есть, мы готовы начинать работу с инвесторами», - сказал министр.

По его словам, в настоящее время разработано и согласовано с профильным правительственным комитетом типовое инвестиционное соглашение, подготовлен порядок проведения конкурса на привлечение инвестиций.

И.ВИНСКИЙ также отметил, что 70 – еще не окончательное количество проектов, которые предложит Минтранссвязи инвесторам. «Мы будем продолжать эту работу, поскольку во время последней встречи с премьер-министром поставлена задача, что Минтранссвязи представит инвесторам не менее 200 конкретных проектов», - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

По словам заместителя министра транспорта и связи Украины Игоря УРБАНСКОГО, работа над подготовкой 200 инвестиционных проектов уже начата. Это - 50 проектов в железнодорожной отрасли, 40 – в авиационной, 40 – на морском и речном транспорте, 30 – на автомобильном, 10 – в сфере связи, 30 – в дорожном хозяйстве.

Минрегионстрой прогнозирует ввод в эксплуатацию в 2008 году 9,5-10 млн. кв. м жилья, что практически на уровне 2007 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА в ходе евродебатов Европейской бизнес-ассоциации «Законодательные инициативы в строительной отрасли на фоне экономического кризиса».

«Прогноз такой: мы закончим год на уровне 9,5-10 млн. кв. м. Это те телефонные данные, которые мы получили из регионов», – сказал он.

В 2007 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 244 тыс. кв. м жилья, что на 18,7% больше, чем в 2006 году.

В бюджет Киева 2008 года не поступило более 50% средств, заявил Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в эфире ТРК “Киев”.

“У меня совсем другие проблемы, и главная из них - непоступление в городской бюджет более 50% средств, которые в казне уже должны быть, из-за этого впервые имеем невыплату заработной платы”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и поясняя, почему больше не хочет принимать участие в различных телешоу.

Говоря о деятельности столичной власти, мэр Киева заверил, что до марта, когда он планирует отчитываться о результатах годовой деятельности, все проблемы будут решены.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он сейчас решил сосредоточиться на городских проблемах.

Как сообщал УНИАН, бюджет столицы на 2008 год был утвержден в январе прошлого года с доходами в 20 млрд. 326 млн. грн. и расходами в 20 млрд. 726 млн. грн.

Поликлиники Киева заставляют брать с больных деньги

В Киеве Главное управление здравоохранения, невзирая на предписание прокуратуры, обязало поликлиники брать с пациентов деньги за лечение, заявляют в Блоке Виталия Кличко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции Блока Кличко в Киевсовете, эту плату называют «добровольным спонсорским взносом», при этом ежедневно каждое медицинское учреждение должно «заработать» не менее 240 гривен. Такая информация поступает депутатам Блока Кличко от врачей.

Как отмечают в блоке, все государственные программы, по которым пациенты получали бесплатную медицинскую помощь, в отдельных больницах стали платными. Речь идет о лечении больных диабетом, эпилепсией, болезнью Паркинсона и тому подобное. Ежедневно пациенты, как информируют в блоке, вынуждены оставлять в больницах до 500 грн.

Критическая также ситуация с медпрепаратами. Депутаты Блока Кличко отмечают, что с октября прошлого года больницы закупали их в долг под гарантии управления здравоохранения. На сегодня долг лишь одного городского Центра эндокринологии составляет 3 млн. грн. Поскольку управление с долгами до сих пор не рассчиталось, аптеки больницам медпрепараты продавать прекратили, говорится в сообщении.

На межбанке торги по доллару открылись ростом – 8,0350/8,1650 грн., котировки по евро ушли вверх – 10,6260/10,8280 грн.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0350/8,1650 грн., цены на российскую валюту поднялись до 0,2390/0,2460 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6260/10,8280 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3242/1,3244 долл. (понедельник – 1,2927/1,2929 долл.).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,68/7,80 грн.

Томенко обратился в профильный комитет ВР рассмотреть введение в Киеве платных услуг для жителей столицы. Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО просит Комитет ВР по вопросам государственного строительства и местному самоуправлению рассмотреть вопрос введения Киевской городской государственной администрацией дополнительных платных услуг для жителей столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в обращении к председателю комитета Александру ОМЕЛЬЧЕНКО говорится, что 22 января в ходе сессии Киевского городского совета киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выступил с новыми инициативами относительно способов привлечения дополнительных средств в бюджет города.

После проектов по платному медицинскому обслуживанию, платному въезду в Киев и центр столицы, на очереди оказалось право граждан приходить к могилам своих родственников. Программа относительно киевских кладбищ предусматривает установление определенных тарифов на любые услуги, в том числе захоронение, копание могилы и уход за ней, вход на кладбище, отмечает Н.ТОМЕНКО.

«Безусловно, из-за многочисленных заявлений о проявлениях коррупции сфера ритуальных услуг нуждается в детальном изучении и наведении порядка. Однако считаю, что введение платы за посещение кладбища для простых жителей столицы является порочным путем», - заметил Н.ТОМЕНКО. Кроме того, он привел примеры обращений граждан, согласно которым, несмотря на то, что соответствующий проект КГГА еще не вступил в силу, некоторые чиновники уже сейчас начали его выполнять. Так, на некоторых кладбищах за въезд берут плату по 10 грн.

Н.ТОМЕНКО также считает недопустимой норму проекта распоряжения КГГА относительно установления платы за каждый дубликат документа и за обычную справку или ее ксерокопию, которые предоставляются населению коммунальными предприятиями Киева.

«Новые инициативы киевской власти – вне границ здравого смысла и уважения к человеку», - считает вице-спикер, поэтому он обратился к профильному парламентскому комитету с просьбой изучить эти нововведения на предмет соблюдения обеспечения киевлян гарантированными Конституцией социальными правами и соответственно отреагировать на введение Киевской горгосадминистрацией дополнительных платных услуг для жителей города.