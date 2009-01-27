КГГА планирует ввести налог на репетиторство и сбор с иностранцев

Киевская власть изучает вопрос относительно возможности введения в столице налога на занятие репетиторством и взимания местного сбора с иностранцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Виталий Журавский.

«Мы в ближайшее время будем рекомендовать всем педагогам, которые занимаются репетиторством, чтобы они регистрировались как частные предприниматели, получали соответствующую лицензию в Главном управлении образования и науки и платили налоги», - отметил В.Журавский, говоря о возможных источниках наполнения столичного бюджета.

«Второй момент – это моя инициатива – 25 миллионов у нас есть иностранцев в Киеве, которые, в отличие от других стран, при регистрации не платят местный сбор. Это миллионы средств», - сказал В.Журавский