Путин: Европа и РФ - заложники Украины

Премьер-министр России Владимир Путин в очередной раз заявляет, что Европа и РФ в газовом вопросе являются заложниками внутриполитической ситуации в Украине. Об этом он сказал в интервью ИА «Блумберг», сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ.

«То, что произошло с Украиной в предыдущие годы, - это результат в значительной степени деятельности прежней Администрации США и поддержавшего их Евросоюза. Когда, нарушая Конституцию, с помощью событий на улице, позволяют людям прийти к власти, то это значит, что обрекают страну, этот народ, где происходят эти события или события подобного рода, на достаточно турбулентные внутриполитические события в длительной перспективе, и именно внутриполитическая ситуация в Украине не давала нам возможности выйти на окончательные договоренности и по газовому вопросу», - сказал В.Путин.

Он очередной раз отметил, что в конце прошлого года сторонам все-таки удалось договориться о заключении контрактов по подписанию этих документов в газовой сфере, причем на условиях, которые были предложены украинской стороной.

«Мы согласились с их условиями в конце прошлого года, и когда мы согласились, они отказались, и исключительно по внутриполитическим соображениям. И мы стали все, и Россия и Европа, заложником этой внутриполитической ситуации».

«Ну и сейчас лучшим подтверждением того, что я сейчас говорю, является попытка на уровне Президента (Украины Виктора Ющенко – УНИАН) опять пересмотреть эти договоренности», - отметил В.Путин.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе винила Украину, обвиняя ее в воровстве газа. Украина опровергала все обвинения.

19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. В частности, Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составляет 40 млрд. куб. м.

20 января РФ возобновила поставки газа Европе.

Ряд экспертов заявили, что по этим контрактам Украина получила самую высокую в Европе цену на газ.

В то же время 23 января Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что Президент Украины В.Ющенко считает, что газовые контракты с Россией нужно выполнять.

«Позиция Президента очень четкая – то, что подписано, нужно выполнять, и Украина будет это (газовые контракты – УНИАН) выполнять», - подчеркнул он.