Богатырева обсудила с Тейлор газовый конфликт

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса Богатырева и министр по делам международной безопасности и обороны Великобритании баронесса Энн Тейлор обсудили вопрос преодоления последствий газового конфликта между Украиной и Россией.

Как сообщили УНИАН в аппарате СНБО, также во время встречи стороны обсудили позицию украинской стороны в разработке стратегии совместной европейской энергетической безопасности, а также актуальные аспекты сотрудничества по линии Украина-НАТО.

Р.Богатырева высоко оценила значительное содействие нашему государству со стороны Великобритании в вопросах построения оборонных институтов и установления демократического гражданского контроля над отечественным сектором безопасности.

Секретарь СНБО выразила надежду на дальнейшую поддержку со стороны британских партнеров трансформаций в сфере безопасности, в частности, относительно проведения оценки имплементации Стратегии национальной безопасности Украины и разработки Годовой национальной программы на 2009 год в рамках сотрудничества Украина-НАТО.

В свою очередь Э.Тейлор отметила готовность Великобритании оказать Украине необходимую консультативно-совещательную помощь, направленную на учреждение новых и реализацию существующих проектов под эгидой Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы.