Объем рекламных услуг в Украине в 2008 г. увеличился на 49%

Объем предоставленных рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине в 2008 году увеличился на 49,2%, по сравнению с 2007 годом, до 7 млрд. 308,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В декабре 2008 года объем предоставленных рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 2,8%, по сравнению с декабрем 2007 года, до 545,7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году объем предоставленных рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 54,9%, по сравнению с 2006 годом, до 5 млрд. 197,5 млн. грн.