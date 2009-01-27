УСПП требует от Кабмина определить цены на энергоносители

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) призывает Кабинет Министров неотложно определить цены на энергоносители для промышленных потребителей на 2009 год. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

"Промышленники и предприниматели требуют от Кабинета Министров с учетом законодательных норм в короткие сроки рассмотреть вопросы, связанные с определением масштаба цен на природный газ и в целом на энергоносителе для промышленности на 2009 год", - сказал депутат Рады, заместитель председателя фракции Партии регионов, президент УСПП Анатолий Кинах.

По словам А.Кинаха, предприятия, в том числе химического и горно-металлургического комплекса, которые больше всего пострадали от кризиса, сегодня не могут сформировать финансовые планы, провести расчет себестоимости продукции и услуг.

По его словам, отсутствие информации относительно цены на газ для производств и отраслей промышленности является фактором углубления экономического кризиса.

Как сообщалось ранее, ряд крупных промышленных объектов, среди которых - производители аммиака "Стирол" и "ДнепрАзот" сообщили, что возобновят производство только после определения цены на газ для промышленных потребителей.