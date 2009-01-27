Внешняя политика Украины ставит крест на производителях сельхозтехники

Донецкий завод "Точмаш", который выпускал оборонную продукцию и сельскохозяйственную технику, перешел в стадию банкротства. Об этом сказал сегодня журналистам Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

"Предприятия банкроты, как и были, к ним добавляется еще одно предприятие - "Точмаш". К тем 11 млн. гривен, которые были задолженности по предприятиям - банкротам, в стадию банкротства переходит предприятие "Точмаш", контрольный пакет акций которого находится в государственном Фонде имущества", - сказал мэр.

Как отметил городской голова, это предприятие на протяжении последних 3-4 лет было загружено всего на 30-40% своей мощности, и там отсутствовал военный заказ "Укрспецэкспорта". "Более 70% мощностей этого предприятия производили снаряды от 100 до 150 мм. Целые цеха специализированы на этот вид продукции. Сегодня этих заказов нет. Эти мощности, которые представляют цеха, производящие военную продукцию. Они являются мобрезервом. Государство должно на них выделять финансовые ресурсы, для того чтобы поддерживать в рабочем состоянии. К сожалению это не делается и никаких денег они на это не получают. Фонд госимущества продавал их несколько раз. Первый раз продали "Укрспецэкспорту". Собирались возрождать и производить военную продукцию, К сожалению этого не случилось. Потом киевский "Вабанк" выкупил контрольный пакет акций, и целы ряд других, третий раз продали".

"Я несколько раз обращался в Фонд государственного имущества по поводу судьбы этого предприятия. К сожалению, ни один раз не был услышан. Сегодня я думаю, что там идет борьба между собственником и другими за ту территорию, которую занимает это предприятие", - подчеркнул городской голова.

Он также отметил, что это предприятие, кроме военной продукции производило сельскохозяйственную технику. "На сегодняшний день, внешняя политика, которую проводит наше государство по отношению к соседям, к России и Беларуси, привела к тому, что сегодня эти страны и Казахстан отказались от той сельхозпродукции, которая производится на этом предприятии. Это последний крест, который был поставлен на продукции этого предприятия", - отметил городской голова, подчеркнув, что, по его мнению, на судьбу предприятия в большей степени повлияла внешняя политика нашего государства.