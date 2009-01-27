Курс НБУ на 28 января

Официальный курс НБУ на 28.01.2009100 USD США – 770.0000 (на 27 января – 770.0000)100 EUR – 1014.3980 (на 27 января – 1000.2300)10 RUR – 2.3335 (на 27 января – 2.3403) Учетные курсы банковских металлов с 28.01.2009За 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото–68992.00 (на 27 янв.-69800.50) 961 XAG 10 Серебро–917.07 (на 27 янв.–931.70) 962 XPT 10 Платина–73073.00 (на 27 янв.–73843.00) 964 XPD 10 Палладий–14630.00 (на 27 янв.–14861.00)

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