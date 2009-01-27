Яценюка не спонсируют олигархи

Лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк отрицает, что возглавляемую им организацию спонсируют олигархи и совладелец компании «РосУкрЭнерго» Дмитрий Фирташ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом А.Яценюк заявил журналистам во время пребывания в Одессе.

«Все заявления о том, что А.Яценюка спонсируют олигархи, ни что иное как ходы политтехнологов», - сказал он.

«Меня уже привязали ко всем олигархам, к которым только можно», - добавил политик.

А.Яценюк заявил, что знает о политических технологиях, которые будут использоваться против него в будущем. «Они абсолютно грязные и направлены на то, чтобы «выбить» оппонента», - отметил он.

Говоря об упреках относительно финансирования «Фронта перемен» Д.Фирташем, А.Яценюк отметил, что в этом случае политтехнологи ошиблись.

«Они забыли, что как министр экономики в 2006 году я был практически единственным, кто категорически выступил против «РосУкрЭнерго» и не подписал постановление о создании совместной компании», - отметил А.Яценюк. По словам политика, он «методично на протяжении двух лет воевал с посредником».

В то же время лидер «Фронта перемен» заявил о готовности назвать имена всех, кто будет финансировать организацию. «Мы готовы раскрывать всех доноров нашей организации и предлагаем то же сделать всем политическим партиям», - отметил А.Яценюк.