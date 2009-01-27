Главное за 27 января (вечер)

Анекдот в тему:

Финансовый кризис достиг дна и... стал копать дальше...

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Хроника дня

«Страшилка» от Пинзеника: Украина переживает наибольший с 1994 г. кризис Не успело общество прийти в себя после обнародования подробностей газовой сделки правительства с "Газпромом", как сегодня одним из интернет-изданий было опубликовано тайное письмо В.Пинзеника к Ю.Тимошенко, датированное 6 января 2009 года.

В нем министр финансов будто бы сообщает премьеру. что Украина переживает наибольший с 1994 г. кризис. Партия регионов уже поспешила заявить, что будет инициировать расследование информации, изложенной в этом тайном письме. В частности, выступит с инициативой создания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию изложенной информации.

«Факты, изложенные в письме, в случае их достоверности, более чем убедительно свидетельствуют, что, во-первых, Украину ожидает небывалая за время независимости экономическая катастрофа, и, во-вторых – нынешнее правительство и, в первую очередь, его руководитель старательно скрывают реальное состояние дел в экономике от общественности”, - отмечается в сообщении ПР.

Партия регионов заявляет, что “Письмо Пинзеника” также станет предметом тщательного изучения и обсуждения на одном из ближайших заседаний Оппозиционного правительства.

ФГИ обнародовал перечень приватизируемых в 2009г. предприятий Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Виктор Петров своим указом утвердил ежемесячный план-график компаний, которые планируется выставить на продажу в 2009 году. Среди них нет «Одесского припортового завода» и харьковского «Турбоатома».

Текст соответствующего указа №101 от 26 января опубликован на официальном сайте ФГИУ.

В частности, в указе отмечается, что передача утвержденных актов оценок пакетов акций предприятий должна быть обеспечена не позднее двух недель до даты объявления конкурсов.

Кроме того, должен проводиться ежеквартальный мониторинг продажи пакетов акций.

В соответствии с проектом государственного бюджета Украины на 2009 год, поступления от приватизации должны составить 8,6 млрд. грн.

В плане продажи Фондом акций на январь - продажа 36,5% акций ЗАО «Луганскнафтопродукт». В феврале – 73,37% ЗАО «Макеевский коксохимический завод», в марте – 91,59% АО «Свема».

Больше всего предприятий будет продано в апреле - 45. В мае будут выставлены на открытый конкурс 95% акций «Хмельницкого авиапредприятия «Подилля-Авиа» и 90,8% акций ОАО «Азовкабель».

В июне на аукцион будут выставлены 100% акций ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» и 74,62% акций ОАО «Росава». Также выставят на продажу 96,63% акций ОАО «Телевизионный завод «Славутич».

В сентябре выставят на аукцион 100% акций «Киевского мотоциклетного завода» и 100% акций завода «Маяк», 50% акций акционерной холдинговой компании «Укрнафтапродукт», 60,86% акций «Макеевского металлургического комбината».

УСПП призвал Кабмин неотложно определить цены на энергоносители для промпотребителей на 2009 г.

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) призывает Кабинет Министров неотложно определить цены на энергоносители для промышленных потребителей на 2009 год. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

"Промышленники и предприниматели требуют от Кабинета Министров с учетом законодательных норм в короткие сроки рассмотреть вопросы, связанные с определением масштаба цен на природный газ и в целом на энергоносителе для промышленности на 2009 год", - сказал депутат Рады, заместитель председателя фракции Партии регионов, президент УСПП Анатолий Кинах.

По словам А.Кинаха, предприятия, в том числе химического и горно-металлургического комплекса, которые больше всего пострадали от кризиса, сегодня не могут сформировать финансовые планы, провести расчет себестоимости продукции и услуг.

По его словам, отсутствие информации относительно цены на газ для производств и отраслей промышленности является фактором углубления экономического кризиса.

Как сообщалось ранее, ряд крупных промышленных объектов, среди которых - производители аммиака "Стирол" и "ДнепрАзот" сообщили, что возобновят производство только после определения цены на газ для промышленных потребителей.

«Газпром» не отозвал иски к Украине. У компании неважные дела.

В этом году монополии не удастся компенсировать этот ущерб, пишут сегодня «Ведомости». Потери «Газпрома» » от прекращения поставок в Европу в первые недели января составили более $2 млрд и компания «вправе потребовать полной компенсации» от Украины, заявил вчера в интервью телеканалу Russia Today зампред правления монополии Александр Медведев. Самому «Газпрому» компенсировать эти потери вряд ли удастся, добавляет один из подчиненных Медведева: весь газ, недопоставленный 6-20 января, европейскому потребителю уже не нужен и даже возможный рост поставок в IV квартале не исправит ситуацию — цена на газ в Европе будет вдвое ниже нынешней (сейчас — около $400 за 1000 куб. м).

Пока планы по поставкам в Европу у «Газпрома» оптимистичны: только через Украину — до 120 млрд куб. м в этом году. Такие объемы указаны в контракте «Газпрома» и «Нафтогаза», подписанном 19 января. Но этот план невыполним, считает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. В 2008 г., который был рекордным для «Газпрома», через Украину было поставлено 119,6 млрд куб. м газа в европейские страны (свыше 70% экспорта в ЕС и Турцию), напоминает эксперт. В этом году даже без учета конфликта поставки будут примерно на четверть меньше.

Какими будут результаты «Газпрома» за I квартал, эксперты оценить не берутся (представитель «Газпрома» прогноз также не раскрывает). Пока есть сомнения даже по цифре потерь, отмечает аналитик UniCredit Aton Илья Балабановский: в «Газпроме» не объясняют, как складывается эта цифра, а его заявления о потерях могут быть частью тактики по давлению на украинских политиков (чтобы те не пересматривали контракты) и на европейские страны (они должны осознать, что «Газпром» тоже жертва). У Корчемкина получается около $2 млрд потерь, если считать недополученную чистую выручку от Европы и Украины вместе взятых (поставки в оба региона восстановились лишь 20 января) и с учетом того, что в ЕС шел в основном дорогой среднеазиатский газ (средняя цена I квартала — $340 за 1000 куб. м).

Впрочем, до сих пор не ясно, сколько «Газпрому» придется выплатить в качестве компенсаций европейским покупателям. Официально свои претензии назвали лишь Болгария (около $330 млн) и греческая DEPA (до 1 млрд евро).

Украина же надеется, что Россия не предъявит ей претензии. Взаимных претензий у России и Украины, скорее всего, не будет, если будут строго выполняться подписанные недавно долгосрочные контракты «Газпрома» и «Нафтогаза», уверен советник украинского премьера Александр Гудыма. Все вопросы теперь считаются урегулированными и «никаких претензий по потерям [стороны] предъявлять не будут», заявила после подписания контрактов премьер Юлия Тимошенко в присутствии российского коллеги Владимира Путина, напоминает Гудыма. Но иск к «Нафтогазу», стокгольмский арбитраж, «Газпром» пока не отозвал.

Киевская власть ввела плату за посещение кладбищ, впереди - за репетиторство и сбор с иностранцев

Похоже, беспрецедентным ростом тарифов на проезд в общественном транспорте КГГА не удовлетворилась.Сегодня в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Виталий Журавский сообщил о возможном введении налога на за репетиторство и сбор с иностранцев.

«Мы в ближайшее время будем рекомендовать всем педагогам, которые занимаются репетиторством, чтобы они регистрировались как частные предприниматели, получали соответствующую лицензию в Главном управлении образования и науки и платили налоги», - отметил В.Журавский, говоря о возможных источниках наполнения столичного бюджета.

«Второй момент – это моя инициатива – 25 миллионов у нас есть иностранцев в Киеве, которые, в отличие от других стран, при регистрации не платят местный сбор. Это миллионы средств», - сказал В.Журавский.

Как сообщалось, сегодня В.Журавский подтвердил информацию о введении мерией платы за посещение кладбищ.

Украинские виноделы выступают за повышение акцизов на крепленые вина. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН почетный председатель правления Одесского коньячного завода (ТМ «Шустов») Роберт Гулиев.

По его словам, крепленые вина – это напиток, произведенный из виноматериала с добавлением рафинированного сахара и спирта ректификата пшеничного. «С точки зрения мировых технологий, это нонсенс. По сути, это технологическая схема, узаконенная государством, которая приводит к тому, что разрешено производство фальсифицированного продукта… У нас около 60% виноделия занимается производством подобного рода вин», - заявил Р.Гулиев.

«Когда мы говорим о повышении акциза или не повышении, тут можно спорить… Но на сегодня ставка акциза на крепленые вина составляет 0,5 грн. (не изменялась с 2004 года), а на водку – 21 грн. и на коньяк – 10 грн. Если посчитать количество спирта, которое входит в крепленое вино – 18%, то ставка акцизного сбора на вино должна быть в пределах 10 грн.», - сказал Р.Гулиев.

Также виноделы считают необходимым установить минимальные цены на вино для борьбы с некачественной продукцией.

По словам директора по маркетингу и продажам ЗАО «Одессавинпром» (ТМ «Французский бульвар») Владимира Масленкова, на сегодня в рознице можно приобрести вино по 6-8 грн. за бутылку. При этом он подчеркнул, что если вино производить из винограда с уплатой всех налогов, его цена не может быть такой низкой. На сегодня виноделы еще не определились с экономически обоснованным уровнем минимальных цен. В.МАСЛЕНКОВ отметил, что этот вопрос требует обсуждения в отрасли.

Также на пресс-конференции виноделы озвучили открытое письмо к премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, в котором просят повысить ставки акцизного сбора на крепленые вина (с добавлением спирта) и изменить порядок расчета акцизного сбора для такой продукции, исходя из содержания спирта (пропорционально количеству спирта) в ней.

По мнению участников пресс-конференции, это обеспечит поступление налогов в Государственный бюджет, минимизирует теневой оборот и будет стимулировать производство продукции высокого качества.