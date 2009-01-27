АНОНС на 28 января 2009г.

Президент Украины Виктор Ющенко будет находиться с однодневным рабочим визитом в Республике Польша. В городе Вроцлав по инициативе Леха Качинского состоится трехсторонняя встреча в формате Президент Украины - Президент Польши - Премьер-министр Чехии. Предмет обсуждения - последствия договоренностей о поставках газа.

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Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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В 10.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Проблемные вопросы земельных отношений в Киевской области". Участники: заместитель председателя Киево-Святошинской партийной районной организации ВО «Батьківщина», депутат Киево-Святошинского райсовета, фракция БЮТ, Елена Бебешко; депутат Киевского облсовета, фракция БЮТ, Андрей Буша (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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Пресс-конференция на тему: “Доверяют ли украинцы гривне и отечественной банковской системе?”, на которой будут объявлены результаты всеукраинского телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина с 21 по 24 января 2009 г.

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Круглый стол на тему: "Новый "налоговый кодекс" г.Киева – антикризисная программа или способ отобрать деньги у киевлян?". Участвуют: глава Шевченковской РГА г. Киева В. Пилипишин, депутат Киевсовета (Блок Кличко) Д. Андриевский, лидер фракции БЮТ в Киевсовете А. Зинченко, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость Бондаренко и др.

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Круглый стол на тему: "Отсутствие стратегии развития пассажирских перевозок Минтранссвязи Украины, неподобающее выполнение его работниками функциональных обязанностей и факты коррупции при этом". Организатор – ВААП.

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Пресс-конференция на тему: «Кто заказал дефолт в Украине?». Приглашены: Николай Азаров, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности; Роман Жуковский, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины; Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ; Александр Рябченко, директор Международного института приватизации, управления собственностью и инвестиций; Юрий Полунеев, член Наблюдательного совета НБУ; Юрий Рубан, директор Национального института стратегических исследований; Станислав Аржевитин, первый зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности («Интермедиа консалтинг»)