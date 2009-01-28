Россия отменила экспортные пошлины на минудобрения

Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал в среду постановление, предусматривающее отмену ставок на вывозные таможенные пошлины на минеральные удобрения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков, передает РИА Новости..

По словам Пескова, это решение вступает в силу с 1 февраля 2009 года.

"Владимир Путин подписал постановление правительства РФ об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные виды удобрений, вывозимых за пределы государств-участников Соглашений о Таможенном союзе, предусматривающее отмену пошлин на минудобрения", - сказал Песков.

Во вторник на заседании президиума правительства РФ Путин поручил профильным ведомствам в течение дня согласовать проект постановления об отмене экспортных пошлин на минеральные удобрения.

Он напомнил, что вопрос об отмене экспортных пошлин обсуждался на совещании в Великом Новгороде, на химическом предприятии "Акрон". Тогда замглавы Минпромторга Денис Мантуров высказал мнение, что обнуление экспортных пошлин на минеральное сырье и удобрения окажет стимулирующий эффект на их производство.

Путин особо подчеркнул, что при обнулении экспортных пошлин необходимо обеспечить гарантии поставок минеральных удобрений на внутренний рынок в соответствии с имеющимися договоренностями.