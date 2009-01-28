Литвин: необходимо правительство национального спасения

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН будет предлагать премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО во время кадровых ротаций включить в состав правительства представителей Партии регионов.

Об этом он заявил вчера вечером в эфире 5 канала.

Такую свою позицию В.ЛИТВИН объяснил существующим в Украине кризисом.

“Нужно сегодня создать коалицию и правительство национального спасения. Я буду предлагать премьер-министру Украины, когда она будет подавать кандидатуры на должности вице-премьер-министров или министров, чтобы были предложены соответствующие должности представителям Партии регионов, среди которых есть очень много людей профессиональных и ответственных”, – заявил он.

По мнению председателя ВР, до начала президентской избирательной кампании все политические силы в Украине должны демонстрировать согласованную работу, которая бы позволила выйти из кризиса.

“Я убежден, что премьер-министр должна быть в этом заинтересована, потому что если мы не соберем компетентных людей и не отойдем от квотного принципа, нас ожидают очень сложные времена”, – сказал В.ЛИТВИН.