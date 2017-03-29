Иностранцы готовы вкладывать средства в проекты добывающей отрасли в Украине

Компания с иностранными инвестициями Avellana Gold заинтересована финансировать проекты по добыче полезных ископаемых в Украине. Об этом заявил генеральный директор компании Брайан Сэвидж на встрече с профильными министерствами.

«За месяц до принятия решения о приобретении активов в Украине я имел короткий разговор с Владимиром Гройсманом. Премьер-министр заверил меня, что украинское правительство будет максимально способствовать иностранным инвесторам, - отметил Брайан Сэвидж, генеральный директор Avellana Gold. - Государственный подход к привлечению инвестиций за последний год действительно изменился, и я не жалею о своем решении финансировать проекты добывающей отрасли в Украине ».

Сегодня компания Avellana Gold занимается реализацией проекта по развитию Мужиивского месторождения полиметаллов, что в Закарпатской области. Как было отмечено в ходе встречи, благодаря иностранным инвестициям здесь планируют начать масштабное производство на 500 рабочих мест с перспективой на 20-40 лет.

«Государству нужны такие инвестиционные проекты, как разработка Мужиевского месторождения. И мы готовы изучать подробнее этот проект и продолжать диалог с компанией Avellana Gold », - сообщил Максим Нефедов, заместитель министра по экономическому развитию и торговли Украины.

Компания Avellana Gold занимается разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых в Украине и соседних странах на территории Восточной Европы. В 2016 году Avellana Gold приобрела предприятия «Карпатская рудная компания» и «Западная геологоразведочная компания», обладающих специальными разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд в Западной Украине (Мужиевское, Береговское и Квасовский месторождения).