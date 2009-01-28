Тимошенко будет сотрудничать с профсоюзами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости объединить усилия правительства и профсоюзов в области системной социальной защиты граждан в условиях кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня, открывая очередное заседание правительства.

«Мы рассмотрим все вопросы, которые необходимы для того, чтобы правительство и профсоюзы были вместе по защите людей от незаконных увольнений, от незаконных не выплат заработной платы, от незаконных отправлений в отпуск, от всех таких влияний, которые абсолютно не предусмотрены законодательством, и которые разрушают нормальную жизнь людей, уничтожают доходы семей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что сегодня правительство намерено пересмотреть все совместные планы действий, которые были совместно разработаны правительственными и профсоюзными структурами.