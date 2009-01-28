Кабмин заслушает отчеты всех министров о работе в 2008 году

Правительство намерено заслушать отчеты всех министров Кабинета министров о выполнении пяти приоритетных заданий на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабмина.

Она сообщила, что на сегодняшнем заседании будет заслушан отчет Министерства промышленной политики, а дальнейший график отчетов будет определен позже.

Также премьер сказала, что правительство сегодня намерено пересмотреть совместные планы действий правительства с профсоюзами, разработанные в прошлом году с целью защиты прав работающего населения.

Кроме того, сегодня на заседании будет заслушан председатель Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов Игорь ЧЕРКАШИН по вопросу реализации госполитики в области энергообеспечения.

Кабмин также намерен рассмотреть вопрос активизации расчетов облгазов и облэнерго за потребленный газ.

Намечено обсуждение изменений к законодательству о снижении сборов с собственников автотранспорта с учетом предложений общественных организаций.