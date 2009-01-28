Проезд в Харьковском метро подорожает

Новая стоимость проезда в Харьковском метро, которая возрастет вдвое и составит 1,5 гривни за одну поездку, будет введена уже в следующем месяце.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА, об этом проинформировал харьковчан председатель облгосадминистрации Арсен АВАКОВ.

«Официально новая цена жетона будет введена после прохождения соответствующих формальностей. Скорее всего, переход на новые жетоны и новую цену состоится на протяжении двух-трех недель», - сказал А.АВАКОВ.

По его словам, руководство харьковской подземки выходило с предложением поднять стоимость проезда с 75 копеек до 1,9 грн., но в результате было решено поднять цену жетона до 1,5 грн.

Губернатор также подчеркнул, что нельзя оставить прежней стоимость проезда в метрополитене. «Иначе мы будем вынуждены ввести ограничения в метрополитене относительно времени его работы, сокращение персонала и говорить о нарастающей технологической опасности перевозок. На это мы пойти не можем. Метро будет стоить гривню пятьдесят, к сожалению, уже в ближайшее время», - отметил А.АВАКОВ.