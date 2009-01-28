Украина сегодня отчитается перед УЕФА
12:52, 28 января 2009Разное
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О прогрессе в подготовке к Евро-2012
Украина сегодня отчитается перед Наблюдательным советом УЕФА о прогрессе в подготовке к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министр Украины Ивана ВАСЮНИКА.
В сегодняшнем заседании Наблюдательного совета УЕФА, который состоится в Ньоне (Швейцария), будут принимать участие вице-премьер И.ВАСЮНИК и президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС. Именно они и представят УЕФА отчет о выполненной работе по подготовке Украины к Евро-2012 за последние полтора месяца.
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