Главное на 28 января (день)

Анекдот в тему: По данным опроса, проведенного среди депутатов Верховной Рады Украины, рейтинг доверия депутатов ВР к украинскому народу, по сравнению с тем же периодом прошлого года, упал на 21,5%. Мы достойны лучшего народа, считают депутаты Верховной Рады.

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Хроника дня

Президентские выборы должны состояться 17 января 2010 года, заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН вчера вечером в эфире 5 канала.

В.ЛИТВИН отметил, что по поводу президентских выборов была беседа с главой государства Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

“Я считаю, что ВР должна срочно принять постановление, четко установив дату следующих президентских выборов. И Президент, и премьер согласились, и мы уже имеем соответствующую реакцию со стороны Секретариата Президента”, – сказал он.

Председатель ВР отметил, что в этом вопросе следует четко придерживаться Конституции, которая предусматривает, что выборы проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятилетнего срока полномочий Президента. При этом он напомнил, что полномочия Президента начинаются с момента принятия им присяги, а В.ЮЩЕНКО присягнул как Президент 23 января 2005 года.

“Поэтому 17 января 2010 года должны состояться президентские выборы, по крайней мере, первый этап, потому что я убежден, что при нынешних обстоятельствах у нас будет два тура. Дай, Бог, чтобы не было третьего! И все должны успокоиться”, – сказал председатель ВР.

Партия регионов ежемесячно может выносить вопрос об отставке правительства. Об этом в Полтаве заявил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр Попов.

«Новая революция нужна там, где не хотят видеть своего будущего. История нашего народа говорит о том, что больше в этом (в революции) негатива. Как бы агрессивно к нынешним событиям не относились - надо действовать законным, демократическим путем», - сказал депутат, отметив, что «Партия регионов ежемесячно может выносить вопрос об отставке правительства, и мы будем это делать».

«Но поднимать народ, как в 2004 году было - не будем. Будем по Конституции действовать. Ведь если один раз перешагнешь закон, как Президент и премьер, то есть искушение постоянно нарушать закон. Именно в этом принципиальное отличие Партии регионов и нашего лидера от так называемых праведников-демократов», - подчеркнул Попов.

11 декабря 2008 года лидер Партии регионов Виктор Янукович заявил, что Партия регионов дает власти сто дней для наведения порядка в стране. Он добавил, что в случае, «если власть за сто дней не наведет порядок в стране, то через сто дней мы поднимем всю страну».

9 января 2009 года народный депутат от Партии регионов Анна Герман сообщила, что Партия регионов требует от Президента Украины Виктора Ющенко и премьер-министра Украины Юлии Тимошенко немедленно подать в отставку, иначе угрожает массовыми акциями протеста.

19 января Янукович выразил убеждение, что фракция ПР уже в феврале сумеет добиться отставки правительства Тимошенко.

Партия “Единый центр” призывает правительство Юлии ТИМОШЕНКО уйти в отставку из-за просчетов в экономической политике. Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на заявление лидера “Единого центра” Игоря КРИЛЯ.

"Кризис для правительств большинства государств мира стал испытанием на профессиональность и ответственность. В тех странах, где правительства не смогли адекватно отреагировать на вызовы, они подали в отставку", – заявил И.КРИЛЬ.

Политик напомнил, что еще в декабре в отставку подало правительство Бельгии, а вчера - Исландии. "Это является ярким примером одного из главных правил функционирования демократической власти - за свои просчеты нужно отвечать. К сожалению, от нашего правительства такого ожидать не стоит. Несмотря на то, что экономический кризис у нас разворачивается самыми быстрыми темпами в мире, Ю.ТИМОШЕНКО обвиняет кого угодно, только не себя", – отметил депутат.

По его мнению, именно из-за желания избежать ответственности за крах украинской экономики премьер инициировала конфликт вокруг председателя НБУ. "Безответственность украинского правительства очень хорошо видна в сравнении с его европейскими коллегами. Они идут в отставку, если допустили ошибки, а у нас развал экономики выливается только в шквал новых пресс-конференций, самовосхвалений и поисков, на кого бы свалить вину за свой провал", – отметил лидер “Единого центра”.

Литвин: необходимо правительство национального спасения

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН будет предлагать премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО во время кадровых ротаций включить в состав правительства представителей Партии регионов. Об этом он заявил вчера вечером в эфире 5 канала.

Такую свою позицию В.ЛИТВИН объяснил существующим в Украине кризисом.

“Нужно сегодня создать коалицию и правительство национального спасения. Я буду предлагать премьер-министру Украины, когда она будет подавать кандидатуры на должности вице-премьер-министров или министров, чтобы были предложены соответствующие должности представителям Партии регионов, среди которых есть очень много людей профессиональных и ответственных”, – заявил он.

По мнению председателя ВР, до начала президентской избирательной кампании все политические силы в Украине должны демонстрировать согласованную работу, которая бы позволила выйти из кризиса.

“Я убежден, что премьер-министр должна быть в этом заинтересована, потому что если мы не соберем компетентных людей и не отойдем от квотного принципа, нас ожидают очень сложные времена”, – сказал В.ЛИТВИН.

Дискуссия о дате выборов Президента - маневр БЮТ для прикрытия провалов правительства Попытка Блока Юлии Тимошенко навязать обществу дискуссию относительно точной даты будущих президентских выборов является частью плана по отвлечению внимания людей от актуальных и болезненных экономических проблем. Такую оценку высказал сегодня глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

«Так всегда делали идеологи тоталитарных режимов, такую же тактику взялись воплощать политтехнологи БЮТ. Она простая: нужно поднять шумиху на какую-то резонансную тему, потом всячески подогревать к ней интерес, придумывая все новые и новые детали, чтобы обсуждение становилось уже не средством установления истины, а самоцелью, самодостаточным процессом. В итоге общественность окончательно забывает, что стало причиной обсуждения, и полностью поглощается спорами на подброшенную ей эрзац-тему», - отмечает В.БАЛОГА.

По его словам, расчет БЮТ на то, что общественность поймается на этот крючок, свидетельствует лишь о космической отдаленности этой политической силы от интересов общества и страны. Ведь в настоящее время людей в первую очередь волнует не политика, а экономика: рост долгов по зарплате, невыплаченные пенсии, неопределенность с ценой на газ, заоблачные ценники в аптеках и магазинах, едва теплые батареи в домах, коммунальные беспорядки. Поэтому рвение, с которым «бело-сердечные» взялись определять день голосования за будущего Президента, целесообразнее было бы направить на решение первоочередных экономических вопросов, отмечает В.БАЛОГА.

Глава Секретариата провел параллели между дискуссиями относительно даты выборов Президента и широкой атакой на Национальный банк, которую БЮТ активно ведет со всех доступных позиций: в Кабинете Министров, Верховной Раде, в средствах массовой информации. В.БАЛОГА назвал это грязными кампаниями по дискредитации и дезинформации. Так же как многочисленные обвинения относительно НБУ построены на манипуляциях и жонглировании фактами, так и в заявлениях о точном дне президентских выборов преднамеренно вкладываются упреки в чьих-то коварных намерениях, отмечает глава СП.

«Для Президента Виктора ЮЩЕНКО не имеет принципиального значения, когда именно - в декабре 2009 или январе 2010 года - состоится голосование. Вся эта малопродуктивная суета, которую БЮТ организовал вокруг даты выборов, его совсем не интересует. Выборы будут назначены Верховной Радой, никаких двусмысленностей здесь не может быть. Поэтому «бело-сердечным» не следует столь болезненно проникаться этой темой, зря тратить свои силы и ресурсы. Вместо этого им стоит подумать над тем, как объяснить обществу системные экономические провалы правительства под руководством Ю.ТИМОШЕНКО. А это - очень и очень непростая задача», - считает В.БАЛОГА.

Сегодня член фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявил, что фракция Блока Юлии Тимошенко еще не сформировала единую позицию относительно сроков проведения очередных президентских выборов. Депутат комментиров проект постановления парламента, внесенный депутатом от БЮТ Андреем ШЕВЧЕНКО, в котором очередные выборы Президента предлагается назначить на 27 декабря 2009 года.

По словам А.ПОРТНОВА, необходимость проведения очередных президентских выборов 27 декабря текущего года является личным мнением А.ШЕВЧЕНКО.

Он сообщил, что фракция БЮТ еще не сформировала единую позицию относительно сроков проведения очередных президентских выборов, однако, по мнению юристов, они должны проводиться 17 января 2010 года.

А.ПОРТНОВ отметил, что сроки, предложенные в проекте постановления ВР, зарегистрированным А.ШЕВЧЕНКО, не соответствуют положениям законодательства и Конституции Украины.

А.ПОРТНОВ также отметил, что на сегодняшний день “игра со сроками” назначения выборов Президента создает почву для того, чтобы в будущем поставить под сомнение их проведение.

“Прежде чем вносить такие постановления, нужно советоваться”, - сказал А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 26 января народный депутат от БЮТ А.ШЕВЧЕНКО зарегистрировал в ВР проект постановления “О назначении очередных выборов Президента Украины”, в котором предлагается назначить проведение очередных выборов Президента на 27 декабря 2009 года.

Пинзеник называет провокацией информацию о якобы его ”тайном докладе” Тимошенко

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК расценивает как провокацию вчерашнее обнародованное в средствах массовой информации якобы его тайное письмо к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО по поводу экономической ситуации в стране.

Об этом говорится в заявлении В.ПИНЗЕНИКА, текст которого передан УНИАН Управлением по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

«Министр финансов Украины не пишет никаких тайных докладных записок правительству. Факт вчерашней публикации в некоторых СМИ «тайного доклада» я расцениваю как фальсифицированную провокацию», - заявил В.ПИНЗЕНИК.

27 января одно из интернет-изданий обнародовало якобы письмо В.ПИНЗЕНИКА к Ю.ТИМОШЕНКО, датированное 6 января 2009 года. Материалы, изложенные в нем, свидетельствуют о том, что Украину ожидает гораздо более серьезный кризис, чем об этом говорят, сопоставимый с кризисом середины 1990-х годов. При этом Ю.Тимошенко якобы не дала хода этому письму, засекретив его.

В тот же день Партия регионов заявила, что в ближайшее время будет инициировать создание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию информации, изложенной в этом якобы тайном письме министра финансов к премьеру.

Виктор Пинзеник отсутствует на заседании правительства в среду в связи с болезнью, сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов.

А.Турчинов также назвал провокацией распространенное в средствах массовой информации якобы письмо В.Пинзеника на имя премьера и членов Кабинета министров о масштабах кризиса в Украине

Ющенко намерен соблюдать соглашение о поставках газа, хотя и недоволен.

Президента Украины Виктора Ющенко не устраивают условия подписанного на прошлой неделе российско-украинского соглашения по поставкам газа в Украину и его транзита в страны Европы, но он намерен его соблюдать. Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом украинский Президент заявил в опубликованном сегодня интервью британской газете Financial Times.

"Украина недовольна решениями, принятыми для урегулирования этого (газового) кризиса. Это - плохая сделка, - сказал В.Ющенко. - Но я хочу четко и ясно заявить - для нас это ответственное решение, которое мы не нарушим. Наши партнеры не должны более испытывать головную боль по этому поводу".

Днем ранее такое же обещание В.Ющенко дал в беседе с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. Он также заявил ему о намерении модернизировать транзитную газовую систему Украины и интегрировать ее в европейскую газовую сеть.

Хотя в ходе "газового конфликта" Украина подверглась критике со стороны ряда европейских стран, В.Ющенко выразил уверенность в том, что репутация страны и ее отношения с Евросоюзом от этого не пострадали.

"Я бы сказал, что этот газовый кризис даже укрепил стремление к интеграции, - сказал он в интервью. - Нам необходимо сделать много выводов из этих драматических событий. Как гражданин Европы, я скажу, что Европа должна иметь единую газовую политику, единую газовую систему с (едиными) правилами и требованиями для производителей, стран-транзитеров и потребителей (газа)".

Литвин исключает возможность пересмотра газовых соглашений

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН исключает возможность пересмотра газовых соглашений между Украиной и Россией.

Об этом он заявил во время эфира на пятом канале, комментируя соответствующие заявления.

«Мне странно слышать такие заявления, потому что в свое время Президент Украины заявил, что берет под свою опеку и будет сам заниматься газовыми вопросами. Очевидно, нужно было довести дело до логического завершения», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, даже если гипотетически представить, что будет поставлен вопрос о пересмотре газовых соглашений, «то Европа нам не даст этого сделать». «Европе все равно, по какой цене будет покупать Украина газ, главное, чтобы в Европу поступал газ», - добавил председатель ВР.

Цена газа для потребителей в 2009 году пока не известна

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) пока не подготовила предложения по размеру цен на газ для потребителей в Украине на 2009 год. Об этом УНИАН сообщил глава НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

«Мы продолжаем эту работу», - сказал он.

Кабмин будет заседать и по четвергам

Кабинет министров Украины каждую неделю по четвергам будет проводить дополнительные заседания. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодня очередное заседание правительства.

«В четверг у нас будет специальное заседание правительства каждую неделю, на котором будут заслушиваться областные государственные администрации по главным масштабным инвестиционным проектам, которые по предложениям ОГА сейчас необходимо в ускоренном режиме реализовывать и создавать для них абсолютно благоприятные условия», - сказала она.

При этом глава правительства подчеркнула, что особое внимание на специальных заседаниях правительства будет уделяться проектам, связанным с энергосбережением, с диверсификацией, с реформой жилищно-коммунального хозяйства.

«А также другие инвестиционные проекты, связанные с развитием промышленного комплекса страны, жилищной и транспортной отраслями. Я думаю, что это даст серьезный толчок для реализации тех инфраструктурных проектов, которые годами не могут преодолеть бюрократические препятствия», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Правительство направило в местные бюджеты дополнительные дотации для обеспечения социальных выплат. Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, начиная заседание правительства.

Она подчеркнула, что правительство продолжает работу по анализу состояния социальных выплат в бюджетной сфере. Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что по этому вопросу было проведено специальное селекторное совещание, по итогам которого местным руководителям было поручено провести проверки своевременности выплат заработных плат и пенсий бюджетникам по каждому региону.

Глава правительства отметила, что в Министерстве труда и социальной политики и в каждом регионе страны открыты „горячие линии” для обращений граждан по вопросам несвоевременных выплат зарплат и пенсий. Премьер-министр добавила, что сегодня министр труда и социальной политики отчитается о работе этих телефонных линий.

Премьер-министр отметила, что правительство уже отреагировало на предложения регионов и направило дополнительные дотации в местные бюджеты. При этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство и в дальнейшем будет реагировать на сигналы, поступающие из регионов по поводу задержки социальных выплат.

Литвин: ВР вынуждена будет выполнить решение КС по Нацбанку

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент вынужден будет выполнить любое решение Конституционного суда относительно руководства Национального банка, но убежден, что Президент для урегулирования ситуации должен подать новую кандидатуру на должность руководителя Нацбанка. Об этом В.ЛИТВИН заявил во время эфира на “5 канале”.

«Относительно решения Конституционного суда, то я стою на том, что его нужно выполнять, равно как и решение Верховной Рады нужно выполнять, пока они не обжалованы, не опровергнуты такой инстанцией, как Конституционный суд», - сказал он.

По словам председателя ВР, без радикальных изменений восстановить доверие общества к Национальному банку и к национальной валюте невозможно. «Но мне чрезвычайно жаль, что такой профессиональный человек, как председатель Национального банка Владимир Семенович СТЕЛЬМАХ стал заложником непонимания в этом плане между Президентом, премьер-министром, Кабинетом министров и Верховной Радой Украины», - сказал В.ЛИТВИН.

Он сообщил, что неоднократно предлагал Президенту направить письмо в ВР, в котором бы отмечалось, что в начале четвертой сессии парламента глава государства внесет новую кандидатуру на должность председателя НБУ.

«К величайшему сожалению, я не получил поддержки в этом плане», - сказал он.

В.ЛИТВИН также отметил, что даже если Конституционный суд примет решение о неконституционности постановления ВР в отношении В.СТЕЛЬМАХА, то «общество и парламент не успокоятся». «Понятно, что нужно будет найти решение в первую очередь по той кандидатуре, которая будет профессиональной, которая не будет поддаваться давлению и которая будет проводить ту линию, которая бы обеспечила прозрачность и незаангажированность», - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА на должность председателя Национального банка Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял решение обжаловать в Конституционном суде это решение ВР.

В Украине неизбежен рост коммунальных тарифов на 40%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на сессии Полтавского облсовета народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, экс-министр ЖКХ, бывший мэр Комсомольска Александр ПОПОВ.

По его словам, «мы цену на газ услышали прогнозированную, к тому же в долларах, а коммунальные предприятия и население платят в гривнях. Поэтому, если в 2008 году официальный курс доллара был 5,5 грн., а в этом году – около 8 грн., то только курсовая разница приводит к росту цены. Но мы имеем рост цены на газ и в долларах. Мой прогноз – неизбежен рост коммунальных тарифов на 40%, и это в лучшем случае. Напомню, рост тарифов составил 28,8% за четыре последние месяца 2008 года».

«Проблема еще и в том, – отметил А.ПОПОВ, – что надо платить наперед, а это невозможно в существующих условиях. И даже такой процент роста дает основания полагать, что мы в первом квартале будем иметь огромные неплатежи за потребленные коммунальные услуги, львиную долю которых платит население и бюджетные организации, у которых и так денег нет. А неплатежи, в свою очередь, приведут к остановке предприятий теплокоммунэнергетики. И хорошо, если не в период отопительного сезона».

При этом экс-министр ЖКХ отметил, что в последнее время уровень оплаты населения за тепло резко снизился. Учитывая все это, А.ПОПОВ прогнозирует, что в Украине уже весной-летом не будет горячей воды.

«В результате подписания газового контракта мы можем потерять возможность стабильности подачи коммуслуг населению. Горячей воды в Украине летом-весной уже не будет. Тут виноваты не муниципалитеты, а этот газовый контракт. Хорошо, если дотянем до конца отопительного сезона», – сказал А.ПОПОВ.

По его словам, воду населению отключат сразу после окончания отопительного сезона.