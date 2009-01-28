Украина не станет членом ЕС и через пять лет

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что и через пять лет Украина не будет членом Европейского Союза.

Об этом он сказал во время чат-конференции.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «холодная газовая война показала, кто есть кто». По его словам, она стала свидетельством того, что «каждый борется за себя». «Маски были сняты», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, с учетом этой ситуации можно точно спрогнозировать, что «через пять лет мы не будем членами ЕС». В то же время, А.ЯЦЕНЮК предложил «эту идефикс перевернуть в другое измерение». «Меня больше интересует не то, где будет Украина, а какой она будет», - отметил он.

«Чем более сильное государство как в экономическом, так и в политическом измерении, тем более весомо оно на внешней арене независимо от статуса», - убежден он.