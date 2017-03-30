Украина опустилась на 3 пункта в рейтинге ООН по Индексу человеческого развития

Украина заняла по итогам прошлого года 84-е место из 188 стран по Индексу человеческого развития (ИЧР), который ежегодно формируется под эгидой Программы развития ООН (ПРООН), что на 3 пункта ниже по сравнению с предыдущим результатом.

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Такие данные содержатся в докладе о человеческом развитии за 2016 год, представленном сегодня в Киеве координатором системы ООН в Украине, координатором по гуманитарным вопросам, постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Нилом Уокером.

"Значение Индекса человеческого развития Украины составило 0,743 пункта. Этот показатель относится к высокой категории человеческого развития и ставит страну на 84-ю позицию из 188 стран и территорий", - говорится в отчете ПРООН.

В документе отмечается, что рейтинг Украины соответствует уровню Армении и является показателем выше среднего значения для стран с высоким уровнем человеческого развития и ниже среднего для стран Европы и Центральной Азии.

При этом значение индекса для Казахстана составляет 0,794 (56-е место в рейтинге), России – 0,804 (49-е место). Однако индексы Украины, Казахстана и России, скорректированные на неравенство граждан, составляют 0,690, 0,714 и 0,725 соответственно. Как отмечается в документе, коэффициент человеческого неравенства в Украине составляет 7,2%, в Казахстане – 10% и в России – 9,6%.

В то же время, как отметила в ходе презентации заместитель директора ПРООН в Украине Блерта Села, в Украине наблюдается улучшение по двум показателям. В частности, продолжительность жизни увеличилась на 1,3 года, и на 2,9 года увеличилась продолжительность получения образования.

«Но когда мы возвращаемся к основному показателю, который включает валовой национальный доход на душу населения, то тут Украина находится ниже среднего показателя, и это нас очень волнует», - отметила она.

В документе также указывается Индекс гендерного развития, который определяется на основе Индекса человеческого развития отдельно для мужчин и женщин и показывает уровень гендерного неравенства в стране. Индекс гендерного развития Украины составил 1,000, что говорит о практически равных правах женщин и мужчин в отношении уровня здоровья, образования и распоряжения экономическими ресурсами.

В то же время по Индексу гендерного неравенства Украина занимает 55-е место из 159 стран. Данный индекс определяет неравенство мужчин и женщин по уровню репродуктивного здоровья (учитывается материнская смертность и рождаемость среди подростков), возможностей (учитывается доля женщин с высшим образованием, а также их присутствие в парламенте) и экономической активности (доля женщин на рынке труда). Казахстан по этому показателю занимает 42-е место, Россия – 52-е.

По данным исследования, в Украине женщины имеют 12,1% мест в парламенте, 94,3% взрослых женщин имеют как минимум среднее образование по сравнению с 96% мужчин. При этом доля женщин и мужчин на рынке труда составляет 52,2% и 67,4% соответственно.

Справка УНИАН. Доклад о человеческом развитии Программы развития ООН является независимым изданием, содержит альтернативный взгляд на критические вопросы развития человека в современном мире. Анализ проводится независимой международной группой ученых, а его результаты издаются под эгидой ПРООН.