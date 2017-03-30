Лукашенко предложил Туркменистану продавать продукцию на рынок ЕС через Беларусь

Беларусь готова обеспечить Туркменистан логистическими центрами для организации поставок продукции в Европу, заявил Александр Лукашенко 30 марта на переговорах с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает БЕЛТА.

"Вы можете продавать свою продукцию с территории Беларуси на европейский премиальный рынок. Мы обеспечим вас логистическими центрами, складами, оборудованием - у нас очень бурно это развивается сейчас. Посмотрите, что вам выгодно в Европе продавать, пути мы определим", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что такой возможностью уже воспользовался Китай, добавив, что многие страны увидели в Туркменистане своеобразный плацдарм, откуда можно торговать с крупными регионами, поставляя товары в том числе в Иран, Пакистан, Индию и арабские страны.

"Вы все сделали для того, чтобы привлечь сюда не только инвестиции, но и интересы ведущих стран и компаний со всего мира. Это благодаря вашей идее по развитию логистики, транспортных коридоров", - сказал Лукашенко.

"Нам надо определиться и выбрать коридор, по которому должны передвигаться наши грузы сюда и особенно отсюда, потому что через три-пять лет запустят крупную нефтехимическую отрасль в виде нескольких, семи-десяти, заводов, и продукция эта нам как раз будет нужна, в том числе и на "Могилевхимволокне", - отметил Лукашенко. - Я уже не говорю о хлопке - традиционном товаре, который мы по перспективным железным, автомобильным дорогам можем получать в Беларуси".