Черновецкий не отказался от идеи введения платных медуслуг

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, несмотря на предписание прокуратуры, не отказался от идеи ввести в столице плату за медицинские услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге относительно введения платы за оказание медицинских услуг в лечебных заведениях города Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Мы оставим бесплатное обеспечение всех пенсионеров, киевлян, имеющих льготы. Их более 36 (категорий – УНИАН) этих льготников».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также высказал уверенность, что тарифы, которые установлены для оплаты, являются правильными. «Я предложил коммерческие цены, правильные. И все их направят в бюджет. Это громадная программа. Она принесет свои плоды», - уверен Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Справка УНИАН. Главное управление КГГА по вопросам ценовой политики подготовило проект регуляторного акта “Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения (от 26.12.2008)”.

21 января с. г. прокуратура столицы внесла предписание Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ на проект распоряжения об установлении тарифов на платные услуги в медицинских учреждениях Киева.

Как выяснилось, в перечень платных услуг, которые предоставляются лечебно-профилактическими учреждениями столицы, фактически включена лечебно-медицинская, профилактическая и другие виды медицинской помощи, которая, в соответствии с ч. 3 ст. 49 Конституции и ст. 7 Закона «Основы законодательства Украины об охране здоровья», в таких учреждениях должны предоставляться бесплатно.

По информации прокуратуры, Киевской городской государственной администрацией в приложениях к проекту регуляторного акта, в нарушение постановления Кабинета Министров Украины от 17 сентября 1998 года №1138 «Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых в государственных учреждениях здравоохранения и высших медицинских заведениях образования», не только значительно расширен перечень платных услуг, которые могут предоставляться лечебно-профилактическими учреждениями, но в него внесены те медицинские услуги, непредоставление которых бесплатно может нанести существенный вред здоровью больных.

Более того, отмечала прокуратура, в нарушение ст. 25 Закона «Основы законодательства Украины об охране здоровья» проектом распоряжения не учтены интересы социально незащищенных слоев населения и льготных категорий граждан.

Прокуратура потребовала от мэра столицы устранить выявленные нарушения.