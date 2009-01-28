ГЛАВНОЕ на 28 января (вечер)

Анекдот в тему:

Прибыла однажды в Украину делегация МВФ, чтобы узнать что стало с их траншем. Дорогих гостей накормили, напоили, а расстраивать не стали.

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Важная макроэкономическая новость

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса Украины в 2008 году, по предварительным оценкам, увеличилось, по сравнению с 2007 годом (5,3 млрд. долл.), более чем в два раза - до 11,9 млрд. долл. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ журналистам в среду.

По его словам, в первую очередь, рост отрицательного сальдо текущего счета произошел за счет увеличения дефицита внешнеторгового баланса до 16 млрд. долл.

«С учетом того, что по финансовому счету мы имеем плюс около 9 млрд. долл., и, таким образом, мы вышли на минус 3 млрд. долл. сводного платежного баланса, который был покрыт за счет уменьшения резервных активов центрального банка», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

И снова «вечная» тема (газовая)

НАК «Нафтогаз Украины» имеет право обратиться в ОАО «Газпром» с предложением внести изменения в соответствующие пункты подписанных контрактов с целью приведения их в соответствие с межгосударственными соглашениями и установления равноценных паритетных отношений договорных сторон. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Секретариат Президента Украины, в частности, юридические подразделения под моим руководством, подготовили сводный краткий юридический анализ газовых соглашений, подписанных 19 января 2009 года в Москве», - сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины, Уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Игорь ПУКШИН.

В сообщении отмечается, что положения контрактов на транзит и поставку газа дают серьезные основания для вывода о явной диспропорции в вопросах прав и обязанностей, а также в основах ответственности договорных сторон, что дает право НАК «Нафтогаз Украины» обратиться в ОАО «Газпром» с предложением внести изменения в соответствующие пункты контрактов с целью приведения их в соответствие с межгосударственными соглашениями и установления равноценных паритетных отношений договорных сторон.

Отказ ОАО «Газпром» внести изменения в контракты предоставит право НАК «Нафтогаз Украины» обратиться в компетентный арбитраж - Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма для решения спора о внесении соответствующих изменений в контракты или для признания дискриминационных положений контрактов недействительными, отмечает И.ПУКШИН.

Основаниями для признания контрактов или их отдельных положений недействительными могут быть предписания законодательства Швеции, которое применительно к контрактам.

В частности, в соответствии с законодательством Швеции (Duress, Section 28, Contracts Аct) в случае, если одна из сторон договора находилась в неблагоприятных обстоятельствах, а другая сторона воспользовалась такими неблагоприятными обстоятельствами, чтобы навязать первой стороне невыгодные ей условия договора, такой договор может быть признан неправильным либо недействительным в целом, либо в соответствующей части.

Такие же последствия наступают в случае, если стороны при заключении договора находились в заведомо неравнозначном положении, и та сторона, которая имела преимущество над другой, воспользовалась своим преимуществом, чтобы заключить договор на выгодных для нее условиях. (Abuse of Position Section 31, Contracts Act). Такие же последствия может повлечь за собой тот факт, что одна из сторон осуществляла переговоры не с позиции добросовестности (good faith, section 33, Contracts Act).

Приведенные дискриминационные положения контрактов, которые предоставляют ОАО «Газпром» очевидные преимущества, а НАК «Нафтогаз Украины» ставят в явно неблагоприятное и зависимое положение, дают основания для вывода, что заключению контрактов предшествовали переговоры, которые не отвечали принципу добросовестности, отмечают в Секретариате Президента.

Так, Украина, которая является энергозависимой от России в плане поставок российского газа для украинских потребителей, при отсутствии других альтернативных продавцов газа обязана заключать контракты на приобретение газа именно с ОАО «Газпром», которое является монополистом на рынке газа.

"Поскольку действие предыдущих контрактов на приобретение газа закончилось 31 декабря 2008 года, а ОАО «Газпром» преднамеренно не заключал новые контракты, НАК «Нафтогаз Украины», который обязан обеспечивать украинских потребителей природным газом, находился в неблагоприятных обстоятельствах, а российская сторона, используя это, навязала украинской стороне невыгодные условия договора", - отмечает СП.

С учетом этого ОАО «Газпром» находилось в заведомо неравнозначном положении и, имея в переговорах преимущества над НАК «Нафтогазом Украины», воспользовалось такими преимуществами для заключения договора на выгодных для него и невыгодных для НАК «Нафтогаз Украины» условиях.

Пресс-служба отмечает, что если одна из сторон будет считать необходимым изменить или прекратить действие контрактов, она вправе обратиться к другой стороне с предложением об изменениях или расторжении договоров.

Такое право предусмотрено как в контракте на поставку, так и в контракте на снабжение природного газа. Следовательно, НАК «Нафтогаз Украины» имеет право на протяжении всего времени действия контрактов обратиться в ОАО «Газпром» с предложением изменить или прекратить действие заключенных договоров, отмечают в Секретариате Президента.

В случае недостижения согласия по поводу изменения или прекращения действия договоров, заинтересованная сторона вправе передать спорные вопросы на решение компетентного суда, как это предусмотрено соответствующими положениями обоих контрактов.

Основаниями для предложения по поводу изменения или прекращения действия контрактов может быть то обстоятельство, что эти контракты не отвечают международным договоренностям Украины и Российской Федерации, отмечается в сообщении.

В то же время, правление НАК «Нафтогаз Украины» одобрило действия председателя правления компании Олега ДУБИНЫ и первого заместителя председателя правления Игоря ДИДЕНКО по подписанию долгосрочных контрактов с ОАО «Газпром» относительно условий транзита природного газа по территории Украины в европейские страны и поставке (купле-продаже) природного газа для потребителей Украины.

Об этом сказано в сообщении пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины», опубликованном на правительственном портале.

В сообщении отмечается, что такое решение правление приняло сегодня на своем заседании, на котором, в частности, был рассмотрен вопрос заключения долгосрочных контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» и других договоров (контрактов) во время переговоров в Москве 17-20 января 2009 года.

В то же время, в сообщении отмечается, что НАК «Нафтогаз Украины» "поражена интерпретацией" заключенных соглашений о поставках российского газа в Украину и в Европу со стороны разных должностных лиц и СМИ.

«Сегодня весь мир, незаангажированная экспертная среда признали, что Украина благодаря четким общим действиям Кабинета министров Украины и НАК «Нафтогаз Украины» достойно вышла из конфликта, достойно защитила национальные интересы, успокоила европейское сообщество и убрала панику в обществе относительно энергетической нестабильности», – отмечено в сообщении.

Компания уверена, что достигнутые во время переговоров договоренности безусловно выгодны Украине и являются оптимальным выходом из длительного, искусственно созданного противостояния, которое привело к значительному ухудшению отношений в треугольнике Украина-Россия-Европа.

НАК «Нафтогаз Украины» удивила версия о том, что руководство Компании подписало упомянутые документы под давлением. Компания отмечает, что все заключенные соглашения отвечают действующему законодательству и завизированы в соответствии с предписывающими документами НАК «Нафтогаз Украины».

Также НАК «Нафтогаз Украины» напоминает, что действия компании носят хозяйственный характер и не должны подвергаться давлению со стороны разных политических сил.

В свою очередь, Служба безопасности Украины направила официальное предупреждение Энергетической региональной таможне Украины с требованием не допустить никаких незаконных действий относительно объемов газа, которые находятся под таможенным контролем и заявлены в таможенном режиме как «транзит». Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

СБ Украины отмечает, что "во время любых операций относительно этих объемов газа в обязательном порядке должны присутствовать сотрудники специального подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью для недопущения каких-либо действий, причиняющих вред национальным интересам государства".

На уточняющий вопрос УНИАН, о каких именно объемах газа идет речь, начальник пресс-центра СБУ – пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО сказала, что речь идет об объемах всего газа, который заявлен как транзит.

Кабинет Министров Украины передал полномочия по утверждению предельного уровня цен на газ для промышленных потребителей Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ).

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

"Таким образом, мы просто вернулись к старой схеме, потому что когда тарифы утверждает НКРЭ, а предельные цены - Минэкономики, то это неправильно", - сказал он.

В.КАЛЬЧЕНКО сообщил, что вопрос о предельных ценах на газ для промпотребителей в 2009 г. НКРЭ планирует рассмотреть на своем заседании 29 января.

Последний «газовый конфликт» ярко подтвердил, что с каждым годом противостояние вокруг энергетического обеспечения и самой сути понятия энергобезопасности будет только усиливаться. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня во время церемонии вручения Государственных премий ученым, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По его убеждению, из событий, которые произошли с 1 января 2009 года, несомненно, нужно делать содержательные ответы на существующие вызовы. Он, в частности, высоко оценил «уникальные вещи», которые украинская ГТС смогла сделать для обеспечения газом восточных регионов из газоубежищ, расположенных на западе.

«Это - национальный вызов: иметь энергетическую безопасность - это значит иметь независимость», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, Украина заплатила «непомерную плату» за ситуацию, которая возникла в газовой сфере.

Президент отметил, что как никогда актуально говорить об усилениях тех энергетических секторов, которые формируют энергонезависимость государства, как можно скорее сформировать более безопасный энергетический баланс и т.п. «Убежден, ни политикум, ни общество до сих пор не осознают, насколько это важно для экономики. Не только для внутренней экономической политики, но и для формирования континентального порядка», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В этом контексте Президент подчеркнул: безусловно, на вызовы, о которых идет речь, ни одна страна не может дать самодостаточный ответ. «Нам нужно консолидироваться, чтобы решить те или другие вопросы. Все более актуальным становится вопрос нашей интеграции в энергетические сети Европы», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что в 2009 году Украина, наконец, достигнет одной из своих стратегических целей - подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, а также присоединится к Соглашениям об энергетических содружествах и об объединенных энергетических системах.

«Убежден, мы стоим на пороге чрезвычайных масштабных и консолидированных решений», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики на своем очередном заседании в четверг рассмотрит вопросы пересмотра тарифов на транспортировку природного газа и утвердит предельную цену газа для промышленных предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Согласно сообщению, в повестку дня завтрашнего заседания дополнительно внесены вопросы об утверждении тарифов на транспортировку природного газа магистральными трубопроводами для ДК „Укратрансгаз”, об утверждении общего тарифа на транспортировку природного газа.

Также на завтрашнем заседании комиссия намерена утвердить предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства. Отдельно планируется утвердить размер граничной цены для предприятий горно-металлургического и химического комплексов, внесенных в перечень, утвержденный постановлением Кабинета министров от 14 октября 2008р. (№ 925).

Кроме того, комиссия планирует утвердить цены продажи природного газа собственной добычи для газодобывающих предприятий, которые осуществляют его добычу на основании специальных разрешений на пользование недрами.

Народный депутат Украины, лидер «Фронта изменений» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что Пенсионный фонд на сегодня – банкрот. Об этом он заявил во время чат-конференции.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «если бы не прямые дотации из госбюджета, то Пенсионный фонд просто не выплачивал бы пенсии». При этом А.ЯЦЕНЮК заявил, что пенсии в последнем месяце выплачены “за счет эмиссии НБУ и размещения облигаций Минфина в финансирование Пенсионного фонда”.

Он также отметил, что в 2004 году перед президентскими выборами, когда была введена так называемая доплата к пенсиям, это стало первым шагом «к развалу пенсионной системы».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что на сегодня людей, которые платят отчисления в Пенсионный фонд, намного меньше, чем тех, которые должны получать пенсии. По его словам, в такой ситуации «нет иного выхода, чем изменять пенсионный возраст».

А.ЯЦЕНЮК выступает за введение смешанной системы пенсионного обеспечения.

Что делать с "Артеком"?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО письмо, в котором выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Международном детском центре «Артек».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства замечает, что у него вызывает обеспокоенность не только невыполнение подписанного 27 ноября 2007 года Указа №1102 о функционировании и развитии МДЦ «Артек», котором предусматривалось выполнение правительством ряда соответствующих мероприятий. «Тревожит социальный резонанс, вызванный сообщениями в средствах массовой информации, в частности относительно того, что правительство Украины толкает МДЦ «Артек» к банкротству с последующей целью распродажи его собственности частным инвесторам», – говорится в письме главы государства.

В.ЮЩЕНКО указывает на то, что такая ситуация является недопустимой.

В связи с этим Президент обращается к руководителю правительства с просьбой предпринять действенные меры по нормализации работы Центра «Артек» и обеспечить выполнение данного Указа в полном объеме.

О проведенной работе премьер-министр должна лично доложить главе государства в недельный срок.

Россия и здесь не против что-то прикупить. Государственная дума РФ намерена рассмотреть вопрос об оказании помощи Международному детскому центру "Артек" (Автономная Республика Крым), который испытывает серьезные финансовые затруднения и находится на грани банкротства.

Как сообщает радио "Эхо Москвы", инициатива принадлежит вице-спикеру от фракции "Единая Россия" Светлане ЖУРОВОЙ.

В свою очередь, член фракции ЛДПР Елена АФАНАСЬЕВА предложила обратиться в правительство РФ с призывом выкупить детский лагерь у Украины – она уже готовит соответствующее протокольное поручение.

Валютный рынок

В девальвации гривни большинство украинцев обвиняют все органы власти вместе.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского телефонного опроса «Стабильность гривни и банковской системы», проведенного Институтом Горшенина с 20 по 24 января 2009 года

Согласно данным опроса, 52,5% украинцев главной причиной девальвации гривни называют неверную политику государства, каждый третий (35,1%) – спекуляции на валютном рынке, каждый шестой (16,7%) вспомнил о сложной ситуации в отечественной экономике, наименьший же процент респондентов (13,1%) выбрал из предложенного перечня мировой кризис.

В Институте Горшенина констатируют, что заверениям представителей власти о том, что мировой кризис является главным фактором девальвации гривни, украинцы абсолютно не верят.

Также украинцы не возлагают ответственность за обесценивание национальной валюты на какой-то конкретный институт власти. Каждый четвертый (24%) считает, что в этом виноват Национальный банк, каждый шестой (16,5%) – Президент, 8,8% опрошенных в девальвации гривни обвиняют правительство, 4,4% - возлагают вину на олигархов, 3,1% - на парламент. Подавляющее же большинство опрошенных граждан (47,1%) единодушны в том, что виноваты все вместе. Очевидно, говорят эксперты, что попытки представителей отдельных ветвей власти переложить персональную ответственность за девальвацию на своего политического оппонента отныне не будут находить поддержки общественности.

Согласно данным опроса, почти половина украинцев (48,%), отвечая на вопрос, как изменились их доходы на протяжении последнего года, отметили, что они остались неизменными. Однако, замечают эксперты Института Горшенина, не следует забывать, что неизменной, скорее всего, могла остаться лишь фиксированная сумма заработной платы в гривнях, без учета уровня годовой инфляции и девальвации национальной валюты в четвертом квартале года, что, безусловно, можно назвать стабильностью доходов лишь номинально. Немногим больше чем у трети опрошенных (36,8%) доходы уменьшились, а 11,7% респондентов признали, что их доходы по сравнению с прошлым годом возросли.

В Институте Горшенина обращают внимание на то, что почти столько же опрошенных, а именно 11,8%, отрицательно ответили на вопрос, беспокоит ли их обесценивание гривни (в том числе «скорее не беспокоит» – 8,5% и «совсем не беспокоит» - 3,3%). Абсолютное же большинство (86,8%) опрошенных обеспокоено обесцениванием гривни. Похвастаться тем, что своевременно получают зарплату или пенсию, могут сегодня две трети украинцев (63,2%), в то время как остальные 33,9% уже столкнулась с задержками этих выплат. Также приблизительно треть респондентов (27,7%) намерены в будущем делать сбережения на случай задержек с выплатами зарплат.

Всеукраинский телефонный опрос «Стабильность гривни и банковской системы» проводился в 25 областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, в соответствии со случайной выборкой, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 1000 респондентов, представляющих взрослое население в возрасте старше 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол и область, в которой проживает респондент. Погрешность репрезентативности относительно объекта исследования не превышает +/- 3,4%.

Шумиха вокруг Национального банка Украины негативно повлияла на курс гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Украины, и.о. председателя Нацбанка Анатолий ШАПОВАЛОВ в среду журналистам.

«Не смотря на все попытки дестабилизировать ситуацию, она остается управляемой. Что нам стоило это досрочное заслушивание… Во-первых, на межбанке гривня девальвировала на 26 копеек за два дня», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

(В понедельник прошло внеочередное заседание Верховной Рады, на котором был заслушан отчет Нацбанка. В этот же день депутаты проголосовали за отмену постановления Верховной Рады от 2004 года о назначении Владимира Стельмаха председателем Национального банка Украины. – УНИАН)

А.ШАПОВАЛОВ также сообщил, что за последние дни Нацбанк осуществил интервенции на валютном межбанке для поддержания курса гривны в объеме 350 млн. долл., а сегодня был готов продать 100 млн. долл.

По словам банкира, благодаря действиям НБУ, курс гривни удалось стабилизировать.

Так, в прошлую пятницу, среднедневной курс гривни на межбанке был на уровне 7,8 грн./долл., в понедельник – 8 грн./долл., во вторник – 8,06 грн./долл. По прогнозам А.ШАПОВАЛОВА, по итогам сегодняшних торгов среднедневной курс будет в пределах 7,83 грн./долл.

«Несмотря на все это давление, на все обвинения, ситуация и работа центрального банка будут направляться на то, чтобы ситуация была под контролем», - резюмировал А.ШАПОВАЛОВ.

На завтрашнем заседании Кабинета министров планируется рассмотрение положения о порядке осуществления Национальным банком Украины рефинансирования коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Украины, и.о. председателя Нацбанка Анатолий ШАПОВАЛОВ в среду журналистам.

(В статье 86 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» предусмотрено, что рефинансирование коммерческих банков осуществляется в порядке, утвержденном Национальным банком Украины вместе с Кабинетом Министров Украины. – УНИАН)

По словам А.ШАПОВАЛОВА, проект документа Национальный банк направил правительству еще 6 января 2009 года, а 21 января он был рассмотрен на заседании Кабмина, где было принято решение о его доработке.

Завтра на рассмотрение правительства будет вынесен уже согласованный вариант документа. В нем, в частности, будет предусмотрено, что на тех заседаниях правления Национального банка, на которых будет рассматриваться вопрос о выделении рефинансирования, будет присутствовать представитель Кабинета Министров. Ему будет оформлен доступ к банковской тайне, а он, в свою очередь, подпишет обязательства о неразглашении.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на доллар упали. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,025/8,145 грн., к 11:00 спрэд сузился до 8,03/8,12 грн., а к 12:00 цены упали до 7,95/8,01 грн. К закрытию ценовые уровни достигли минимума - 7,805/7,835 грн. В 14:20 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,80 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2370/0,2435 грн., к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2380/0,2430 грн., а к 12:00 снизились до 0,2360/0,2400 грн. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2325/0,2350 грн. В России курс доллар-рубль снова вырос и составил 33,0100 рубля (+0,1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3160/1,3315 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6470/10,8365 грн., к 11:00 цены составили 10,6560/10,8055 грн., а к 12:00 цены ушли вниз - 10,5315/10,6410 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH установились на значениях 10,3345/10,4040 грн.

На 29 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 28 января – 770.0000)

100 EUR – 1021.0200 (на 28 января – 1014.3980)

10 RUR – 2.3182 (на 28 января – 2.3335)

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