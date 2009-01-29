Кабмин повторно назначил Парфененко и.о. главы ФГИУ

Кабинет министров Украины повторно назначил Дмитрия ПАРФЕНЕНКО исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества

Соответствующее распоряжение размещено на Правительственном портале.

“До принятия Верховной Радой Украины соответствующего решения возложить выполнение обязанностей председателя Фонда государственного имущества на заместителя председателя Фонда ПАРФЕНЕНКО Дмитрия Николаевича», - говорится в распоряжении.

В документе также говорится, что распоряжением Кабмина от 6 февраля в 2008 г. № 201 первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Виктор ПЕТРОВ освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. Действие указанного распоряжения остановлено указом Президента Украины от 25 апреля в 2008 г.

Постановлением Конституционного Суда Украины от 17 сентября в 2008 г. прекращено конституционное производство по делу по конституционному представлению Президента о соответствии Конституции распоряжения Кабмина об увольнении В.ПЕТРОВА.

Постановлением Окружного административного суда г. Киева от 26 июня в 2008 г. В.ПЕТРОВУ в удовлетворении иска о признании незаконным распоряжения Кабинета министров о его освобождении от должности отказано.

Постановлением Киевского апелляционного административного суда от 23 января в 2009 г. апелляционная жалоба В.ПЕТРОВА оставлена без удовлетворения, а постановление Окружного админсуда Киева от 26 июня в 2008 г. оставлено без изменений, то есть судом подтверждена законность принятого Кабмином решения.

“Поскольку на момент принятия соответствующего судебного решения распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении В.ПЕТРОВА не было исполнено, Киевский апелляционный административный суд отдельным определением постановил сообщить генеральному прокурору Украины для решения вопроса о возбуждении в отношении виновных лиц уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий), которое заключается в том, что В.ПЕТРОВ, не будучи государственным служащим с 2 февраля в 2008 г. по 8 января в 2009 г. исполнял с ведома и с согласия председателя Фонда государственного имущества Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО обязанности первого заместителя председателя этого Фонда”, - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2008 года Кабмин назначил Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины.

2 января в 2009 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя ФГИУ.