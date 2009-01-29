АНОНС на 29 января 2009 г.

Состоится внеочередное заседание Кабинета Министров Украины.

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Пресс-конференция на тему: “Модернизация украинской ГТС - путь на европейский рынок?”. Приглашены: Константин Бородин, руководитель Центра энергетических исследований; Богдан Соколовский, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; Александр Нарбут, эксперт по энергетическим вопросам; Роман Сторожев, президент Ассоциации „Газовые трейдеры Украины”; Лидия Митько, старший научный сотрудник Института проблем моделирования в энергетике НАНУ.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности на тему: «Криминальная революция в Украине. Как не стать жертвой. Банки и коллекторы как фактор беззакония». Участники: Александр Данилюк - руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности, Александр Салиенко - представитель оргкомитета предпринимателей, пострадавших от незаконных действий банков и коллекторов. Во время пресс-конференции будут предоставлены: мониторинг правонарушений за последнее время, правовой анализ статуса и действий коллекторов, оценка бездеятельности сотрудников правоохранительных органов, предложения предпринимателям по защите своих прав, предложения к МВД по решению этих проблем, обнародовано открытое письмо к Ю.Луценко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция президента Украинского союза промышленников и предпринимателей, народного депутата Украины Анатолия Кинаха на тему: «Промышленники и предприниматели требуют от власти действенных антикризисных мер». Планируется обсудить пути выведения промышленности Украины из кризиса, необходимость усиления партнерства государства и работодателей для преодоления масштабной безработицы, последствия для экономики «газовой войны» с Россией и т.п. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 279-74-80, 8 050 353-33-97, 8 097 936 75 10.

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Состоится экспертный медиа-брифинг на тему «Газовое перемирие: что дальше?». Организаторы: Киевский международный энергетический клуб «Q-club», Школа политической аналитики при НаУКМА, Центр «НОМОС» при поддержке Международного фонда «Відродження». Участники: Богдан Соколовский, Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club»; Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра «НОМОС»; представители руководства Аппарата СНБОУ; Министерства топлива и энергетики Украины; НАК «Нефтегаз Украины».