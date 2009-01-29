Почти 180 тыс. прикарпатцев вернули свои вклады в Сбербанке СССР

В Прикарпатье в минувшем году 179 тыс. вкладчиков Сбербанка СССР получили компенсации на сумму свыше 160 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Ивано-Франковского областного управления «Ощадбанка» Василий КРИЧУК.

По его словам, завтра, 30 января, возобновляется регистрация вкладчиков Сбербанка СССР, которые еще не обращались для получения компенсации за свои обесцененные вклады. Их будут регистрировать каждую пятницу.

В то же время руководитель филиала заметил, что Кабмин еще не принял постановление о порядке и объемах выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, 13 января председатель правления «Ощадбанка» Анатолий ГУЛЕЙ заявил, что условия выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка бывшего СССР в текущем году должны быть определены новым постановлением правительства.

“Ожидаем нового постановления правительства”, - сказал он, отметив при этом, что формирование реестра вкладчиков Сбербанка бывшего СССР не прекращалось и прекращаться не будет.

По данным первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА, в 2008 году компенсацию по вкладам в Сбербанке СССР получила только половина вкладчиков, обратившихся за компенсацией. В частности, по его информации, в «Ощадбанк» за компенсацией обратились 12,523 млн. граждан. Количество вкладчиков, получивших компенсацию в 1 тыс. грн., составляет 6,388 млн. лиц.