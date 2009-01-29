Число безработных в России вырастет до 7 миллионов

Общая численность безработных в России в 2009 г может составить 7 млн человек.

Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Максим Топилин.

"Я думаю, что общая численность безработных в 2009 году будет в пределах 7 млн человек", - сказал он. М.Топилин оговорился, однако, что вообще сейчас трудно говорить о четких прогнозах, и все зависит от ситуации в мировой экономике.

Замминистра отметил, что государственные органы делают многое для того, чтобы поддержать ситуацию на рынке труда. "Будут, - по его словам, - происходить положительные сдвиги в автомобильной промышленности, так как на поддержку автопрома государством выделены деньги". М.Топилин полагает, что "скачков резких, скорее всего, не будет. Скачки могут быть в регионах, все зависит от региональной стратегии экономики".

М.Топилин напомнил, что в настоящее время Минздравсоцразвития подписывает соглашения с регионами на выполнение региональных программ занятости населения. "95 проц финансирования этих программ выделяется из федерального бюджета", - подчеркнул М.Топилин. Он также напомнил, что выделенные из госбюджета 43,7 млрд руб на поддержку ситуации на рынке труда - это практически удвоение тех средств, которые ранее выделялись на проблему занятости.

По словам Топилина, в 66 представленных в ведомство региональных программах в 2009 г предусмотрено создание 800 тыс рабочих мест временного характера.

Говоря о цифрах по предполагаемой безработице, которые дает методология МОТ, он сказал, что в их опросах участвует всего 0,06 проц населения, поэтому эти данные не могут быть точными.

Замминистра привел данные на начало года: число безработных как зарегистрированных, так и не зарегистрированных составляло 5,8 млн человек, что, в свою очередь, составляет 7,7 проц от экономически активного населения страны.