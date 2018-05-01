Баланс недели: "долг Януковича", прибыль Фирташа и финт от "Сбербанка"

На уходящей неделе произошло знаковое для Украины событие - Высокий суд Лондона рассмотрел дело о выплате России 3 млрд долл. долга, взятого у страны-агрессора экс-президентом Януковичем в конце 2013 года. Наше государство не вышло победителем из этого спора. Дело в том, что Лондонский суд не стал рассматривать ни геополитические нюансы вопроса, ни потерю активов в Крыму, ни то, что договор был навязан российской стороной, а поэтому не признал обоснованность аргументов Украины.

Таким образом, кредитор не был представлен как агрессор, а сам долг - как взятка российской стороне.

Если бы суд учел хотя бы одну из украинских позиций, то дело было бы рассмотрено по полной процедуре и затянулось на длительный срок. Это позволило бы нашему государству выиграть драгоценное время. Однако Лондонский суд посчитал такое решение нецелесообразным, и одобрил ускоренное рассмотрение российского иска.

Сразу после вынесения судом решения министр финансов Александр Данилюк поспешил заверить, что не время расстраиваться, поскольку суд одобрил подачу Украиной апелляции, а также «заморозил» до того момента любые действия по взысканию долга. Из этого следует, что рассмотрение дела может затянуться.

«Сегодняшнее решение - это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также «заморозил» сегодняшнее решение до следующего заседания, которое состоится в конце апреля. На следующих этапах процесса Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы», - подчеркнул министр.

По словам главы Минфина, судья Уильям Блэр, занимающийся рассмотрением данного дела, признал украинскую позицию сильной и обоснованной, между тем, решил применить определенные формальные нормы английского права и вынести решение не в пользу Украины.

По мнению исполнительного директора Фонда Блейзера Олега Устенко, Украине стоит всячески затягивать вынесение окончательного постановления, поскольку другие международные суды за это время могут признать исковые требования Украины к России по фактам военной агрессии, аннексии Крыма и потери активов, после чего можно будет реализовать взаимозачет долгов.

«Как я понимаю, позиция Украины - тянуть как можно дольше, физически долг можно пока не отдавать. Лондонский суд не так легко арестовывает имущество. Проходит масса судов, и в будущем их будет еще больше, а потом можно делать перезачеты. Например, мы предъявим счет по поводу Крыма… Счет может быть выставлен за невозможность использовать имущество, оставшееся там (в Крыму - УНИАН). Идут другие суды. Тут проигранная битва не означает поражения в войне, потому что в других судах картина для нас более позитивна», - сказал эксперт.

Но, как и следовало ожидать, в России решение Лондонского суда уже преподнесли как победу. Как пишут российские СМИ, суд вынес «окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме и не предполагающее дополнительных слушаний в Высоком суде Лондона».

Стоит отметить, что котировки суверенных еврооблигаций Украины моментально отреагировали на решение Лондонского суда, просев на 0,2-0,8 процентных пункта.

Транш на пороге

Каким бы ни было окончательное решение суда по «долгу Януковича», сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) продолжается.

На уходящей неделе Международный валютный фонд, наконец-то, озвучил дату рассмотрения вопроса о выделении Украине очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов. В течение последних двух недель кредит от МВФ постоянно ускользал от Украины. Однако в четверг, 30 марта, постоянный представитель Фонда в Украине Жером Ваше заявил, что вопрос о продолжении сотрудничества с нашей страной будет поднят на заседании совета директоров 3 апреля.

Президент Петр Порошенко заявил, что горд тем, что действующая власть сумела обеспечить получение уже четвертого транша кредита от МВФ. При этом он отметил, что все ранее полученные от Фонда средства не «проедаются», а направляются в золотовалютные резервы страны, которые на сегодня составляют около 15,5 млрд долларов.

Изначально МВФ запланировал рассмотрение украинского вопроса на 20 марта, однако в самый последний момент он исчез из повестки дня заседания совета директоров Фонда. Никакой информации о возможных причинах исключения украинского вопроса из списка, а также ориентировочном сроке его повторного внесения в повестку на сайте МВФ не было.

Минфин поспешил заверить, что причин для беспокойства нет, поскольку ключевой кредитор нашего государства перенес заседание в связи с необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В связи с этим Национальный банк оперативно провел внеочередное заседание комитета по монетарной политике для обновления макроэкономических прогнозов по требованию Фонда.

Стоит отметить, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ является необходимым условием выделения финансовой помощи от других международных партнеров.

Кому в радость разделенная цена на газ

Очередной сюрприз для потребителей преподнесла Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Согласно ее решению, с 1 апреля украинцы будут платить за голубое топливо по двум тарифам: за газ как за товар и отдельно за его доставку конечному потребителю (так называемая абонплата).

До принятия этого решения, плата за транспортировку и распределение газа составляла 13% в общей структуре тарифа для населения, или около 894 гривен за тысячу кубометров.

Таким образом, с 1 апреля 2017 года, чтобы определить конечную стоимость газа, необходимо будет плату за доставку газа прибавить к цене газа как товара (чуть больше 6 тысяч гривен за тысячу кубометров).

Нацкомиссия подчеркнула, что такое нововведение позволит конечному потребителю в дальнейшем свободно выбирать поставщика газа, а сам механизм оплаты станет более честным и прозрачным.

При этом в НКРЭКУ пообещали, что с 1 апреля стоимость голубого топлива как товара будет снижена на 13%. Подтверждением этому послужило опубликованное в пятницу постановление Кабмина, подтверждающее снижение цены за газ с 1 апреля до 6079 гривен за 1 тыс. кубометров.

По заверениям регулятора, в целом, это нововведение приведет к снижению среднегодовой платежки за газ на 4%.

Однако эксперты не разделают оптимистичных настроений Нацкомиссии.

Эксперт по вопросам энергетики, заместитель начальника департамента энергоэффективности и энергосбережения «Нафтогаза» Алексей Хабатюк считает, что с 1 апреля для большинства украинцев стоимость доставки газа увеличится в несколько раз из-за неточностей в методике расчета. По его мнению, выиграют от такого решения только украинцы, потребляющие большой объем газа, более 2,5 тыс. кубометров в год, у которых установлен газовый котел (и счетчик G4). Для них плата за транспортировку топлива снизится в среднем на 20-40%.

Но для потребителей, у которых есть только газовая плита и нет газового счетчика, тариф за доставку газа вырастет в 7-8 раз. Для тех, у кого есть плита и установлен газовый счетчик типа G1,6, платежки вырастут в среднем в 2-4 раза. Потребители, у которых установлен газовый котел, и которые потребляют маленький объем газа (до 800 кубометров в год), будут платить за транспортировку в 2-3 раза больше. А при среднем уровне потребления газа (около 1,5-2 тысяч кубометров в год) плата за доставку топлива останется приблизительно на том же уровне, что и раньше.

Рост тарифов за доставку газа для многих категорий потребителей приведет к тому, что региональные газораспределительные компании получат колоссальную прибыль. По оценкам директора аналитико-исследовательского центра «Институт города», эксперта по вопросам тарифной политики в секторе ЖКХ Александра Сергиенко, введение абонплаты позволит облгазам дополнительно заработать около 7,7 млрд грн в год. А порядка 70% региональных газораспределительных компаний принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.

На новую формулу расчета транспортировки голубого топлива поспешил отреагировать и премьер-министр Владимир Гройсман. Он заявил - в случае, если цена за газ для населения вырастет в разы, структуру нового тарифа необходимо будет пересмотреть.

«Хочу посмотреть на структуру платежа. Если мы найдем существенную разницу, будем обращаться в комиссию и требовать пересмотреть решение», - написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Стоит отметить, что сама идея разделения цены за газ на две составляющие является важным условием для запуска рынка газа. Но если регулятор так и не сумеет обезопасить украинцев от многократного увеличения платежки, первоапрельское нововведение может привести к нешуточному скандалу и росту неплатежей среди населения.

«Сбербанк» объявил продажу

Газовая реформа – не единственное нововведение, которое заработает в Украине с 1 апреля.

Согласно решению Пенсионного фонда Украины (ПФУ), с первым днем второго весеннего месяца украинцы больше не смогут получать пенсии через дочерние структуры российских государственных банков в Украине. В частности, под удар подпадают «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», ранее обслуживавшие более 72 тыс. украинских пенсионеров.

В ПФУ отметили, что до момента, пока пенсионеры не выберут для обслуживания другой банк, они будут автоматически переведены на обслуживание в отделения «Укрпочты» по месту регистрации.

Кроме того, похоже, что скандал вокруг украинской «дочки» одиозного «Сбербанка России» начал движение в сторону логического завершения.

На уходящей неделе российская сторона сообщила, что 27 марта был заключен договор о продаже 100% акций дочернего украинского банка «Сбербанк» консорциуму инвесторов с участием латвийского «Норвик Банка». Этот банк принадлежит российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и частной компании из Беларуси.

Сразу после появления сообщения о предстоящей сделке, Гусельников заявил о намерении переименовать украинский «Сбербанк» на Norvik Bank. Он пояснил, что решение о покупке банка связано с бизнес-интересами – новые владельцы считают украинский банковский рынок «очень перспективным».

Однако Национальный банк Украины до сих пор не сообщал о получении официального уведомления от потенциальных инвесторов о покупке украинской «дочки» «Сбербанка». Кроме того, для завершения сделки требуется положительное заключение Антимонопольного комитета Украины.

Следующая неделя обещает быть не менее богатой на экономические события. Во-первых, в понедельник МВФ примет долгожданное решение о выделении Украине 1 млрд долларов транша. После чего в период с 3 по 7 апреля на счета Украины поступит еще и макрофинансовая помощь Евросоюза в размере 600 млн евро.

Впрочем, усиление золотовалютных резервов может пройти незамеченным для большинства соотечественников. В первую очередь, общество будет вовлечено в обсуждение деклараций топ-чиновников с миллионными сумами.

Надежда Бурбела