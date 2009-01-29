Теплая вода в Киеве будет

Акционерная компания «Киевэнерго» выполнила предписание прокуратуры города Киева и обеспечит бесперебойную поставку электроэнергии для объектов ОАО “АК “Киевводоканал”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как сообщал УНИАН, 23 января компания “Киевэнерго” официально предупредила руководство "Киевводоконала" о прекращении электроснабжения с 10.00 27 января.

По данным “Киевэнерго”, долг "Киевводоканала" на конец 2008 года составлял 412,392 млн. грн. За первые недели 2009 года компания потребила электроэнергии на общую сумму 19 млн. грн., при этом уплачено лишь 1 млн. грн., что составляет 5%.

27 января пресс-секретарь «Киевэнерго» Иванна МАЙСТРЕНКО сообщила, что «Киевэнерго» решило не ограничивать электроснабжение ОАО «Киевводоканал» в связи с началом проплат в счет погашения долга.