”Полтавхиммаш” увеличил производство

ОАО «Полтавхиммаш» в 2008 году произвел продукции на 296 млн. 742 тыс. грн., что на 26% больше, чем в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор завода Виталий ХИЖАК.

«В начале 2000-х годов «Полтавхиммаш» несколько лет не работал вообще. В 2006 году началось возрождение производства, и можно проследить динамику его развития. В том же году мы произвели товарной продукции на 89 млн. грн., в 2007-м – на 235 млн. 125 тыс. грн, то есть рост производства составил 260%. В прошлом году мы произвели товарной продукции на 296 млн. 742 тыс. грн, или на 26% больше, чем в 2007 году», – сказал В.ХИЖАК.

По его словам, мощный рост производства в 2007 году объясняется тем, что в 2006-м завод только возрождался, а 2008 год показал, что достижения предприятия имеют стабильный характер.

«Если бы не финансовый кризис последних месяцев в украинской и мировой экономике, мы бы сделали больше продукции и, соответственно, на большую сумму», – сказал гендиректор предприятия.

Напомним, ОАО "Полтавахиммаш" в 2008 году планировало увеличить объемы производства по сравнению с 2007 годом на 70,21%, или 165 млн. грн., – до 400 млн. грн.

2007 год предприятие закончило с прибылью 6,2 млн. грн.

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