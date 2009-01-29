Васюник пригласил УЕФА

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК пригласил представителей УЕФА на парламентские слушания по вопросам подготовки Украины к Евро-2012, которые состоятся в Верховной Раде 11 марта 2009 года.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь вице-премьера Галина РУСИН, в частности, о целесообразности участия представителей УЕФА в этих парламентских слушаниях И.ВАСЮНИК заявил во время выступления на заседании Наблюдательного совета УЕФА в Нионе 28 января.

Кроме того, информируя Наблюдательный совет УЕФА о состоянии экономики Украины, вице-премьер отметил, что украинская власть осознает, что 2009 год будет довольно сложным. Но руководство страны приложит максимальные усилия, чтобы финансовые трудности не отразились на темпе подготовки объектов к Евро-2012, заверил И.ВАСЮНИК, добавив, что для этого уже есть необходимый приобретенный опыт, благодаря которому Украине удалось выполнить все взятые на себя финансовые обязательства в прошлом году.

И.ВАСЮНИК напомнил, что для Украины подготовка к футбольному чемпионату является одним из антикризисных мероприятий. „Строительство и ремонт объектов к Евро-2012 заставляют работать украинскую экономику, создают новые рабочие места”, - подчеркнул И.ВАСЮНИК.

При этом правительственный чиновник заверил, что украинская сторона осознает, что реализовать все запланированное программой подготовки к Евро-2012 без помощи частных инвесторов будет невозможно.

Украина уже имеет хороший опыт сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Эти учреждения предоставили Украине кредит на общую сумму 400 млн. евро для ремонта автомагистрали, которая соединяет Киев с западной границей страны, сообщил вице-премьер.

По его словам, несколько дней назад с ними был подписан договор об открытии кредитной линии на сумму до 50 млн. евро муниципальным властям города Львова для ремонта коммунальных дорог. Сейчас продолжаются переговоры о возможном финансировании за счет кредитов международных финансовых организаций строительства Большой кольцевой дороги вокруг Киева и модернизации дороги, которая соединяет Киев с восточными регионами страны.

«Мы активно ищем пути привлечения прямых иностранных инвестиций и кредитов международных финансовых учреждений. В первую очередь они будут направлены на подготовку гостиничной и дорожно-транспортной инфраструктур», - сказал И.ВАСЮНИК.

Поэтому, подчеркнул он, уже в ближайшее время правительство ожидает при содействии парламента смягчить налоговый и кредитный климат для инвесторов. Вице-премьер еще раз напомнил, что все политические силы объединены вокруг идеи успешного проведения в Украине Чемпионата.