Главное на 29 января (день)

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“Газпром”: газ для Украины должен стоить больше, чем для Западной Европы, поскольку Украина получает его раньше и, значит, более свежим.

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Хроника дня

НКРЭ оставила цену газа для населения и ТКЭ на прежнем уровне

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) не намерена пересматривать розничные цены на природный газ для населения, а также для предприятий теплокоммунэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, открывая очередное заседание комиссии, заявил ее председатель Валерий КАЛЬЧЕНКО.

Он напомнил, что в октябре прошлого года комиссия уже принимала решение о пересмотре розничных тарифов для населения, повысив их на 35% и выполнив директивы указа Президента, которым было введено в действие соответствующее решение СНБО.

В.КАЛЬЧЕНКО отметил, в частности, что повышение было обусловлено требованием сбалансирования финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины».

«Основная цель была сбалансировать финансовое положение НАК, и комиссия считает, что это задание было выполнено и на сегодня нет нужды пересматривать тарифы для населения. Поэтому тарифы для населения на газ остаются неизменными», – сказал В.КАЛЬЧЕНКО, отметив при этом, что цены на газ для теплокоммунэнерго также останутся на прежнем, декабрьском уровне – 873 грн. за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году НКРЭ дважды пересматривала дифференцированные розничные цены на газ для населения. Последнее повышение на 35% вступило в силу с 1 декабря.

В тоже время предельная цена газа для промышленности и бюджетных организаций повышена почти в два раза.

НКРЭ утвердила предельную цену на природный газ для промышленных потребителей, а также других субъектов хозяйствования на 2009 год на уровне 2020,25 грн. за тысячу кубометров.

Тариф не учитывает НДС, целевую надбавку, тарифы на транспортировку газа, но с учетом затрат НАК «Нафтогаз Украины» на его реализацию.

Данный тариф почти в два раза превышает уровень предельной цены, действовавший до 1 января текущего года. Тариф рассчитан с учетом средневзвешенной цены импортного газа, закупаемого НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году, – 228,8 долл. за тысячу кубометров.

НКРЭ также установила отдельный тариф на природный газ для предприятий горно-металлургического и химического комплекса, которые вошли в перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 14 октября 2008 г. (№ 925).

Для указанных предприятий стоимость газа составит 1899,25 грн. за тыс. куб. м. Тариф не учитывает НДС, целевую надбавку, тарифы на транспортировку газа, а также затраты НАК «Нафтогаз Украины» на его реализацию.

Стоимость газа для бюджетных организаций повышена почти в 2 раза – до 2020,25 грн. за тысячу кубометров. Тариф установлен без учета НДС, целевой надбавки, а также тарифа на транспортировку газа.

При этом конечная цена газа для промпотребителей составит 2570 грн.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики прогнозирует, что конечная цена газа, реализуемого НАК «Нафтогаз Украины» промышленным предприятиям и бюджетным организациям, с учетом НДС и действующего тарифа на транспортировку составит 2570 грн. за тысячу кубометров, что на 27% или 713 грн. превысит цену на газ для промпотребителей в декабре 2008 года.

По словам Кальченко, конечная цена газа для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности прогнозируется на уровне 2425 грн. за тысячу кубометров.

При этом В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что уровень предельных цен на природный газ для промпредприятий может корректироваться в зависимости от официального курса Нацбанка Украины в соответствии с постановлением Кабмина №988 от 30 октября 2008 года.

Генпрокуратура не устновила фактов хищения газа на территории Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО сегодня на пресс-конференции.

Генпрокурор отметил, что была проведена комплексная проверка, и по ее результатам не установлены факты хищения на территории Украины газа российского происхождения.

Как сообщал УНИАН, 12 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО проверить заявления, касающиеся несанкционированного отбора Украиной российского газа.

ГПУ не установила причастности Ющенко к газовым сделкам. Об этом заявил сегодня Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО. В частности, по его словам, учитывая заявления ряда политиков на этот счет, Генпрокуратура провела проверку, однако таких фактов не установила.

Вместе с тем А.МЕДВЕДЬКО отметил, что в Генеральную прокуратуру поступило обращение с просьбой проверить возможную причастность премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к злоупотреблениям в газовой сфере.

По словам генпрокурора, такая проверка продолжается, и он надеется, что в первой декаде февраля будут соответствующие результаты.

Тимошенко поддержит альтернативную энергетику

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает ввести налоговые льготы, в частности, по налогу на прибыль, на вид деятельности и на налог на добавленную стоимость, для предприятий по сбору сырья и по производству на его основе альтернативных видов топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой Ю.ТИМОШЕНКО выступила сегодня на заседании правительства, на котором рассматриваются инвестиционные проекты по энергосбережению и переходу на альтернативные виды топлива.

«Наше правительство и Министерство финансов являются последовательными противниками предоставления налоговых льгот, но мне кажется, что национальная и энергетическая безопасность государства, наша политическая и энергетическая независимость – это вопросы такого масштаба, где мы можем под серьезным контролем предоставить налоговую льготу на период до 10 лет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр поручила подготовить и на следующей неделе внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений и дополнений в действующее налоговое законодательство, которые будут предусматривать предоставление льгот при уплате налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

«Безусловно, предоставлять льготы по налогам в Фонд заработной платы мы не имеем права, поскольку это здравоохранение, пенсионное обеспечение, это занятость. Но налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, можно подумать и еще о каких-то льготах – эта тема стоит того, чтобы сделать такой шаг», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что введение льгот при уплате НДС может привести к созданию «очередной дырки в этом налоге». «Я бы очень взвешенно все-таки подходил к НДС, поскольку этот налог не допускает каких-либо изъятий из режима, иначе он рвется, и мы имеем перекосы», - сказал он.

Вместе с тем, И.УМАНСКИЙ считает целесообразным введение льгот при уплате налога на прибыль и на вид деятельности. «Потерь для бюджета не будет, но с помощью опосредованных поступлений от заработной платы мы получим дополнительные поступление, поэтому это абсолютно логично», - добавил первый заместитель министра финансов.

Тимошенко предлагает ввести 2% надбавки на продажу нефти и газа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует введение 2-процентной надбавки на реализацию нефтепродуктов и природного газа, которая будет направляться в стабилизационный фонд для последующего удешевления стоимости кредитов на внедрение энергосберегающих технологий и использование альтернативных видов топлива.

“Есть такое предложение, чтобы мы ввели два процента надбавки на реализацию традиционных источников – имеется в виду нефть и газ – для того, чтобы эти два процента сформировали доходную часть бюджета и использовались на уменьшение процентов по кредитам для всех предприятий, которые будут заниматься таким видом деятельности, как производство альтернативных видов топлива”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она поручила Министерству топлива и энергетики совместно с академическими научными институтами разработать точную нормативную базу, которая регламентировала бы виды деятельности, связанные с подготовкой сырья и производством на его основе альтернативных видов топлива.

“Мы должны точно выписать, кому будут предоставляться льготные кредиты за счет такой надбавки. Кроме того, я хочу попросить, чтобы Министерство финансов, Министерство экономики и Минтопэнерго подготовили нам изменения в действующие законы или соответствующий проект постановления правительства”, – добавила премьер-министр.

В тоже время первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак считает допустимым введение двухпроцентного сбора при продаже нефти и газа, предложенное премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Мне кажется, что это тот случай, когда можно будет на это идти», - заявил А.ШЛАПАК, отметив при этом, что в любом случае, эта надбавка «ляжет на плечи» конечных потребителей этих продуктов.

Также А.ШЛАПАК отметил, что введение этого сбора позволит пополнить стабилизационный фонд на 240 млн. грн., подчеркнув при этом, что эта сумма является довольно небольшой.

МВФ заявляет, что Нацбанк Украины выполняет все условия сотрудничества

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в среду журналистам первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«МВФ подтвердил, что все обязательства, которые мы брали по первому этапу, они выполнены, – сказал А.ШАПОВАЛОВ. – У нас два критерия – это монетарная база, и второе – чистые международные резервы по курсу, который был на дату составления программы. Мы выполнили как один, так и второй показатель».

Напомним, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая изучает выполнение Украиной пунктов соглашения, от чего зависит предоставление следующего транша.

Минтранс предлагает повысить стоимость проезда на железной дороге для пассажиров. Министерство транспорта и связи Украины предлагает провести в 2009 году поэтапное повышение на 25% тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом внутреннего сообщения.

Об этом говорится проекте приказа Минтранссвязи «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортном во внутреннем сообщении», который размещен на сайте министерства.

Министерство предлагает поэтапное повышение уровня тарифов по перевозке пассажиров в купейных и СВ вагонах по 5% с 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2009 года – в целом на 25%.

Повышение тарифов в плацкартных вагонах планируется с 1 февраля на 1,5%, с 1 марта – на 3%, с 1 апреля – на 2% и с 1 мая по 1 октября 2009 года ежемесячно, начиная с первого числа, – на 3% (в целом на 24,5%).

Уровень тарифов в общих вагонах останется без изменений.

Как считают в Минтрансе, повышение тарифов даст возможность хотя бы незначительно уменьшить убыточность пассажирских перевозок, получить в 2009 году ополнительные поступления в размере 313,5 млн. грн.

В конце 2008 года Минтранс уже предлагал повысить тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в 2009 году поэтапно на 25%.

К росту цен на лекарства привел сговор семи компаний.

Антимонопольный комитет Украины назвал семь компаний, подозреваемых в резком необоснованном поднятии цен на лекарства. Об этом пишет газета «Дело» (№8(761) от 29 января 2009 года).

Среди нарушителей - оптовые поставщики фармацевтических препаратов из двух регионов: киевские «Оптима-фарм», «ВВС», «Альба Украина», «Аптека - Биокон», «Интерфарм», а также днепропетровские «БаДМ» и «Вента».

По словам государственного уполномоченного АМКУ Юрия ГОЛОВОЧАНСКОГО, этот список может пополниться. Кем именно, чиновник не уточняет. «Расследование еще не завершено, поэтому я не могу раскрывать все подробности», - сказал он.

Как отмечают в АМКУ, завершится следствие предположительно в марте.

Со своей стороны и.о. председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что поводом для начала следствия послужил резкий скачок цены на медикаменты 7-8 октября 2008 года. «Цены на некоторые препараты прыгнули сразу на 50%», - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО. При этом он уточнил, что все семь компаний поднимали цены на разные лекарства и в разное время.

По его словам, расследование усложняется тем, что компании не идут на контакт с ведомством. «Несколько компаний не предоставили информацию, которую запросил комитет», - сказал он. Наказание, которое могут понести компании, - штраф в размере 10% от годовой выручки.

Со своей стороны, компании, которые АМКУ уличил в сговоре, твердят о необоснованности обвинений, пишет газета. «В наших действиях АМКУ увидел сговор, хотя его и быть не могло, - заявила начальник юридического отдела «Альба Украина» Татьяна ГАРБУЗОВА. - Все одновременно и одинаково реагировали на ситуацию, которая складывалась в стране». По словам поставщиков импортных медикаментов, резкий скачок цен произошел после роста курса доллара.

На межбанковском валютном рынке сегодняшние торги по доллару США открылись падением котировок – 7,80/7,88 грн., цены на российскую валюту снизились – 0,2205/0,2260 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1805/10,3150 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3070/1,3072 долл. США (среда – 1,3285/1,3287).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,70/7,80 грн.

В Киеве доллар дешеевет. 29 января средний курс покупки доллара в Киеве подешевел на 0,6%, продажи – на 1%, по сравнению с 28 января. Средний курс американской валюты на сегодня составляет 7,97/9,15 грн.

Об этом сообщает Finance.ua (http://tables.finance.ua).

Средний курс покупки доллара США по Украине на сегодня, по сравнению с 28 января, снизился на 0,5% и составил 7,95 грн., продажи – на 0,1% - до 8,16 грн.

Стоимость покупки евро в Киеве сегодня уменьшилась на 1,8%, по сравнению с 28 января, средняя стоимость составила 10,42 грн., продажи – на 2,34% - до 10,92 грн.

Официальный курс доллара США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн., евро – 10,2102 грн.

У киевлян будет теплая вода. Акционерная компания «Киевэнерго» выполнила предписание прокуратуры города Киева и обеспечит бесперебойную поставку электроэнергии для объектов ОАО “АК “Киевводоканал”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как сообщал УНИАН, 23 января компания “Киевэнерго” официально предупредила руководство "Киевводоконала" о прекращении электроснабжения с 10.00 27 января.

По данным “Киевэнерго”, долг "Киевводоканала" на конец 2008 года составлял 412,392 млн. грн. За первые недели 2009 года компания потребила электроэнергии на общую сумму 19 млн. грн., при этом уплачено лишь 1 млн. грн., что составляет 5%.

27 января пресс-секретарь «Киевэнерго» Иванна МАЙСТРЕНКО сообщила, что «Киевэнерго» решило не ограничивать электроснабжение ОАО «Киевводоканал» в связи с началом проплат в счет погашения долга.

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